Красноярский киллер Палач отправится в колонию на десять лет за убийство «авторитета»

В Красноярске вынесли приговор киллеру Славе Палачу, обвиняемому в убийстве «криминального авторитета» по прозвищу «Артюшок». Фигурант приговорён к десяти годам колонии.

Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор Вячеславу Исминдирову, известному в криминальных кругах как Слава Палач. Он обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору).

Как сообщили в краевой прокуратуре 13 декабря, Исминдиров приговорён в десяти годам строгого режима за убийство «криминального авторитета» Анатолия Артюшкова («Артюшка»). Преступление было совершено в Красноярске в 1997 году.

«Суд установил, что в июле 1997 года подсудимый по предварительному сговору с двумя своими знакомыми, находясь на территории автостоянки, расположенной напротив дома по улице Парашютная Красноярска, произвёл несколько выстрелов из пистолета в 41-летнего жителя Анатолия Артюшкова. От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался», — рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По данным следствия, после совершения преступления Вячеслав Исминдиров скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В январе 2018 года он был задержан в Польше, а летом 2020 года выдан польскими властями по запросу Генпрокуратуры РФ.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Исминдирова началось в марте 2021 года. Остальные участники преступления были задержаны в 2013 году и получили обвинительные приговоры.

Как отмечает «Ъ-Сибирь», до своего задержания Вячеслав Исминдиров проживал вместе с семьёй в Киеве, где работал в крупной строительной фирме, и выехал в Польшу всего на пару дней. Свою вину он отрицает и утверждает, что имеет алиби – по словам Исминдирова, на момент совершения преступления он якобы отдыхал в Турции.

Напомним, в сентябре Красноярский краевой суд оправдал «криминального авторитета» Костю Канского, которого ранее поддержали присяжные, а в декабре глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал региональное следственное управление за необоснованные оправдательные приговоры.