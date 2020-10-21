Пока одни новосибирцы безуспешно ожидают сутками врача из поликлиники, другие сами ищут способы вылечиться от коронавируса. Тем самым воплощая знаменитую фразу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» в печальную реальность. «Континент Сибирь» изучил ситуацию с оказанием помощи больным с подозрением на коронавирус в поликлиниках города, а также узнал, когда в Новосибирске решатся проблемы с дефицитом лекарств.

Куда исчезли лекарства?

В последние недели в Новосибирске возник тотальный дефицит лекарств в аптеках – прежде всего, антибиотиков и противовирусных препаратов. Поэтому даже если больному удастся вовремя попасть к врачу или дождаться участкового терапевта на дом, то с большой долей вероятности он просто не найдет в аптеке лекарств, которые будут ему прописаны. Об этом говорят опрошенные «Континентом Сибирь» респонденты.

«После снижения обоняния я решил вызвать врача из своей 16-й поликлиники. Автоответчик уведомил, что я 15-й в очереди, а когда очередь стала подходить, меня просто сбросили! Решил сам сходить в поликлинику, несмотря на температуру. В регистратуре оформил вызов врача на дом. Прождав более суток, сходил и оформил вызов повторно, но снова не дождался. Пришел в учреждение в 3-й раз. И, о чудо! Удалось попасть на прием к терапевту и получить от него рецепт на антибиотики», — рассказывает IT-специалист, житель микрорайона «Горский» Вячеслав.

К слову, врач посчитал нецелесообразным взять мазок у пациента на коронавирус и предложил ему самостоятельно сдать платный тест. Что мужчина и сделал, заглянув в ближайшее отделение «Инвитро», где заплатил за мазок 2800 рублей.

«Конечно, были варианты и подешевле, как я потом узнал. Но у меня уже не было ни времени, ни сил искать что-то другое, и я пошел туда, где ближе и быстрее», — объяснил Вячеслав. (К моменту публикации материала результат мазка больного еще не был готов. – «КС»).

Прописанные врачом лекарства (антибиотики) больной не смог найти ни в одной из ближайших аптек, поэтому продолжил лечение теми препаратами, которые ему назначал другой врач во время предыдущей болезни.

Почему уже третью неделю в Новосибирске нет противовирусных и антибиотиков, и что мешает аптекам оперативно пополнить их запасы, «Континенту Сибирь» рассказала директор аптечной сети «Листик» Наталья Казаненко.

«Все, что сейчас назначают по схеме лечения от коронавируса, моментально раскупается. А в короткие сроки пополнить свои запасы через дистрибьютеров аптекам нереально. Поэтому уже не первую неделю сложно найти и противовирусные, и антибиотики, и кроворазжижающие препараты. И тут ещё «вовремя» приняты новые правила маркировки товаров. Из-за нее лекарства дольше принимают и поставщики, и розница. Программы в аптеках висят. Стараемся привозить лекарства своими силами, но не всегда удается», — пояснила Наталья Казаненко.

А вот по мнению главы регионального Росздравнадзора Елены Хрусталевой, проблем с дефицитом лекарств, которые продаются строго по рецепту, в аптеках нет. Об этом госпожа Хрусталева заявила на совещании правительства НСО 19 октября. В свою очередь, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева заметила, что в «Новосибирской аптечной сети» запаса парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков хватит примерно на 1,5 месяца.

Однако новосибирцы с этим не согласны и отмечают невозможность найти лекарства по рекомендации врача.

«Ну, антибиотики есть, наверное. Просто не те, что выписывают врачи ковидникам. Есть, как говорится, один нюанс», – отметил на своей странице в Facebook управляющий компании «Росфасад» в Новосибирске Иван Гайгеров.

В этой ситуации новосибирцы ищут свои способы лечения. Социальные сети буквально «взрываются» от постов и комментариев с описанием схем лечения. Такие народные «рецепты» от COVID-19 передаются из рук в руки по аналогии с кулинарными рецептами.

Пожалуй, ситуация сегодня складывается по сюжету популярного американского фильма «Далласский клуб покупателей» — о чем сейчас также немало шуток в сети. В фильме отчаявшиеся больные ВИЧ, на заре его распространения, сами искали эффективные способы лечения в обход официальной медицины.

Впрочем, в правительстве Новосибирской области уже заявили о намерении бороться с дефицитом лекарств в аптеках. Жителям пообещали, что антибиотики появятся в аптеках региона уже в ближайшие дни.

В поликлиники не дозвониться

О том, как сегодня непросто получить помощь в поликлинике и что может в этом помочь, говорит известный новосибирский блогер, основатель PR-агентства «Business Event» Михаил Докукин.

«Тестирую систему здравоохранения в период COVID-19. Просто надо попасть к дежурному терапевту и собрать кое-какие анализы для предстоящей операции. Накануне до 124 (номер единой городской регистратуры. – «КС») не дозвонился от слова «совсем». Дозвон до регистратуры 7 минут. Голос из 16-й поликлиники ответил, что вопрос свой могу решить с помощью дежурного терапевта… У терапевтического кабинета переаншлаг. Не болейте и берегите себя!», — этими словами Михаил Докукин начинает «прямой эфир» в Facebook из коридора поликлиники №16.

Далее, как отметил Михаил Докукин, ему предложили приобрести реагенты для нужных анализов за свой счет, о чем он не преминул вновь сообщить своим подписчикам.

«Реагентов нет… Тебе говорят идти сдавать платно. Хотя по сути, ты уже заплатил из своих налогов, когда пришел в условно «бесплатную» поликлинику», — возмутился блогер. После этого поста ему перезвонили и предложили сдать анализы бесплатно. Реагенты, которых недавно не было, неожиданно нашлись.

Причиной отказа в бесплатных анализах, вероятно, может быть желание поликлиники сэкономить на расходных материалах. Доказательство тому — недавнее письмо новосибирских врачей губернатору Новосибирской области, где в котором они пожаловались на недостаточное финансирование лечебных учреждений. Кроме того, врачи обратили внимание главы региона на сбои в работе информационной системы разработки компании «БАРС Групп», в которой хранятся данные пациентов. С этими сбоями, по словам врачей, связаны нарекания пациентов на задержки в работе учреждений.

В начале этой недели в региональном минздраве уже сообщали о намерении усилить колл-центры учреждений, а также проводить пациентам телефонные и видео-консультации. Кроме того, в регионе усилили службу «112» дополнительными медицинскими работниками для консультаций по вопросам противодействия короновирусной инфекции. Службу интегрировали с колл-центром одной из аптечных сетей, что даст возможность узнавать по номеру «112» о наличии нужных лекарств в аптеках. Об этом сообщил в ходе брифинга 20 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Нагрузка на участковых терапевтов выросла в 4-5 раз

О том, что нагрузка на участковых терапевтов сегодня бьет все рекорды в минувший понедельник СМИ рассказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова. По ее словам раньше в поликлиники со станции скорой помощи передавали порядка 150–200 вызовов в сутки. Это касалось тех случаев, где не нужна экстренная помощь врача. Сейчас же в сутки со «скорой» передается до 990 таких вызовов. Поэтому неудивительно, что поликлиники не успевают обслуживать все поступившие вызовы.

«Когда с высокой температурой вызвала врача на дом, мне сказали, что у единственного в этот день дежурного терапевта очередь в 60 вызовов! На следующий день участковых уже работало двое, но приезда врача я все равно не дождалась. Правда, спасибо, вскоре мне перезвонили из поликлиники и продиктовали, чем лечиться», — рассказала свою историю HR-специалист, жительница жилмассива «Горский» Ольга.

Собеседница «Континента Сибирь», как и респонденты, упомянутые выше, прикреплена к поликлинике №16 в Ленинском районе Новосибирска. Несмотря на имеющиеся проблемы с оказанием медицинской помощи в период пандемии, на сайте поликлиники сегодня висит объявление о возобновлении диспансеризации населения в связи «с улучшением эпидемиологической ситуации».

Напомним, поликлиника №16 в 2016 году вошла в перечень «оптимизированных» медицинских учреждений (В рамках реформы здравоохранения в России, инициированной правительством РФ в 2010 году. – «КС») и была объединена с 26-й поликлиникой. В итоге отделения поликлиники оказались разбросаны по огромной части левобережья, и чтобы попасть из одного в другое, нередко приходится добираться на транспорте с пересадкой. Люди жаловались на переполненность поликлиники и долгие ожидания врачей.

Таким образом, эпидситуация этой осени только обострила и без того давние проблемы учреждения. Жители «Горского» — одного из самых густонаселенных жилмассивов левобережья города – неоднократно обращались к властям и депутатам с просьбой решить их проблему. В том числе к депутату Законодательного собрания Новосибирской области Валерию Червову. Напомним, возглавляемая им строительная компания «Сибирь» уже много лет ведет застройку микрорайона «Горский».

Связаться с депутатом на момент подготовки материала корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось, а запрос издания остался без ответа. Однако местные жители рассказали, что когда возводился микрорайон «Горский», застройщик предложил им вместо поликлиники построить… церковь. Люди отказались. В итоге на «Горском» не была построена ни церковь, ни поликлиника.

Когда ждать строительства новых поликлиник?

Впрочем, все обнаруженные проблемы поликлиники №16 характерны и для остальных учреждений первичного медицинского звена в Новосибирске.

Сегодня власти вынуждены преодолевать последствия проведенной в последнее десятилетие «оптимизации» в сфере здравоохранения. К концу 2022 года в городе должны быть построены новые здания семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером выступит ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС».

По концессионному договору, должны построить, в том числе, новое здание поликлиники №16 — оно появится на площади Райсовета. Мощность учреждения составит 1194 посещений в день. Кроме того, до конца 2022 года должны появиться новые поликлиники по ул. Виктора Уса (поликлиника №22), ул. Краснодарская (поликлиника №13) , ул. Пролетарская (поликлиника №7), ул. Степная (поликлиника №18), ул. Татьяны Снежиной (поликлиника №2) и ул. Ереванская (поликлиника №27).

Как сообщается в ответе минздрава НСО, поступившего в редакцию «Континента Сибирь», «с учетом высокой социальной значимости объектов здравоохранения, правительством Новосибирской области и частным партнером принимаются максимальные усилия по созданию объектов в определенные соглашением сроки».

К слову, в августе этого года власти региона объявили о начале подготовительных работ на участках строительства поликлиник №13 и №22.

Кроме того, в рамках отдельной, восьмой концессии, планируется строительство поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. Но, как следует из письма минздрава НСО, пока министерство экономического развития региона только ведет поиск земельного участка под строительство учреждения. Единственным претендентом на строительство поликлиники на ОбьГЭС, как сообщалось СМИ ранее, было ООО «Медицинская инвестиционная группа». Компания развивает сеть поликлиник в регионах России под брендом «Полимедика».

При этом укомплектованность сегодня имеющихся поликлиник участковыми терапевтами, по данным регионального минздрава, составляет: в Новосибирской области 77%, в городе Новосибирске – 82%.

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