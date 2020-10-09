Новосибирские врачи попросили губернатора отменить новую электронную систему для медучреждений

Новосибирские врачи выступили против продолжения введения в медицинских организациях электронной информационной системы «БАРС», где сохраняются данные о пациентах. По мнению медиков, с начала своего запуска система неоднократно давала сбои, которые приводят к существенным задержкам в работе медучреждений.

Представители Новосибирской областной ассоциации врачей обратились к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой отменить введение электронной информационной системы, разработанной для медучреждений компанией «БАРС Групп». Текст обращения от имени председателя организации Сергея Дорофеева появился на сайте ассоциации 9 октября.

«Вынуждены вновь (уже, к сожалению, не в первый раз) обратиться к Вам с предложением отказаться от дальнейшей разработки и внедрения программы «Барс» в лечебных учреждениях системы здравоохранения нашей области», — говорится в обращении.

Врачи отметили, что программа разрабатывается и внедряется в медучреждениях уже в течении восьми лет, однако функционирует ненадёжно. По словам медиков, в 2020 году система давала сбои на длительное время 44 раза, а с начала октября она не работала пять дней.

Авторы обращения подчеркнули, что в условиях пандемии такие сбои практически парализуют работу в учреждениях здравоохранения.

«Всё выше сказанное вызывает крайне нервозную обстановку в медицинских коллективах, совершенно справедливые нарекания пациентов на длительные ожидания оформления в регистратуре, вызова на дом и на приёме у врачей, так как всем «вручную» приходится оформлять медицинскую документацию, а потом повторно (когда заработает программа) перебивать в компьютер», — объясняют врачи.

Как говорится на сайте разработчика, система «БАРС» создана для обмена данными между медицинскими организациями, а также сбора показателей со всей подведомственной сети для мониторинга и принятия управленческих решений.

В том же обращении врачи попросили губернатора профинансировать оборудование и средства защиты, которые необходимы медучреждениям в условиях пандемии. Это, в частности, защитные средства для персонала, бактерицидные облучатели, а также инфракрасные термометры.

«В настоящее время имеется большой дефицит финансовых средств, необходимых для обеспечения лечебного процесса. Просим Вас рассмотреть данный вопрос и изыскать дополнительное финансирование для обеспечения медицинской деятельности лечебных учреждений», — говорится также в обращении.

Ранее сообщалось о том, что два медучреждения в Новосибирской области вновь перепрофилирут в инфекционные госпитали.

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