Пока едет врач: в минздраве Новосибирской области рассказали, что делать при вирусной инфекции

В министерстве здравоохранения Новосибирской области разъяснили, что делать при первых признаках вирусного заболевания. Специалисты ведомства напомнили: главное – оставаться дома при высокой температуре, дальнейшее лечение определит вызванный по месту жительства врач.

Рекомендации областного минздрава опубликовали на сайте правительства Новосибирской области 20 октября.

«Остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства или пребывания следует, если вы заболели простудным заболеванием и у вас температура до 38,5, боль в горле, насморк, кашель, потеря обоняния и вкуса. Для оформления больничного листа необходимо дождаться на дому врача из поликлиники. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. Необходимо соблюдать карантин в течение минимум 14 дней», — приводит рекомендации областного минздрава пресс-служба правительства региона.

Прибывший врач оценит состояние больного и назначит терапию. В минздраве пояснили, что пациенты с лёгким течением коронавирусной инфекции получают такое же лечение, как и при ОРВИ. В основном оно симптоматическое, однако при необходимости назначаются противовирусные препараты и антибиотики — если медработник зафиксирует присоединение бактериальной инфекции.

Бесплатно тест на коронавирус делается по показаниям, их также определяет врач. Однако сдать такой анализ можно и платно — тестирование на выявление инфекции методом ПЦР и антител к коронавирусу в регионе делают в том числе и на коммерческой основе.

Пункты тестирования на коронавирус можно посмотреть на интерактивной карте.

В стационар пациентов с коронавирусной инфекцией принимают также только по показаниям. Приоритет при госпитализации – необходимость кислородной поддержки и проведения интенсивной терапии. Эти симптомы проявляются у больных с нестабильным, тяжелым состоянием с дыхательной недостаточностью. Однако в случае, если состояние ухудшилось – температура резко поднялась выше 38,5 градусов, а частота дыхания стала выше 22-24 вдохов в минуту, необходимо звонить по номеру 112 или 03.

«Подозревать ковидную инфекцию можно в случае, если вы были в прямом контакте с зараженным, у вас температура тела выше 38,5 градусов более трёх дней, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея», — рассказали специалисты областного минздрава.

По вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обращаться по телефонам:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43;

горячая линия Роспотребназдора в Новосибирской области – 8-800-350-5060, 8(383)220-42-85 (в рабочие дни);

Министерство здравоохранения РФ – 8-800-200-0-200;

горячая линия «Стопкоронавирус» – 8-800-2000-112;

горячая линия по коронавирусу в Новосибирской области –112.

В минздраве региона также напомнили, что для предотвращения заражения следует соблюдать меры профилактики — социальное дистанцирование и гигиену рук, а также носить маску в общественных местах. Людям старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется оставаться дома и минимизировать контакты с людьми. Работающим гражданам этих категорий следует перейти на дистанционный режим работы.

Ранее сообщалось о том, что правительство Новосибирской области ужесточит контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона.

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