Правительство Новосибирской области проконтролирует поступление лекарств в аптеки региона

Вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов поручил принять меры по усилению контроля за поступлением медикаментов, необходимых для лечения бактериальных и вирусных инфекций, в аптеки региона. Соответствующие распоряжения он сделал на рабочем совещании 19 октября.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов поручил представителям частных аптечных сетей усилить взаимодействие с Росздравнадзором, чтобы более чётко координировать взаимодействие с крупными поставщиками медикаментов. Кроме того, он дал указание областному минздраву провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом региона, чтобы организовать ежедневную коррекцию схем лечения пневмоний с учётом имеющихся в аптеках препаратов.

Помимо этого, Юрий Петухов поручил обеспечить взаимодействие службы «112» и колл-центра «Новосибирской аптечной сети».

Такие распоряжения вице-губернатор сделал на совещании с руководством областного минздрава, территориального Росздравнадзора по Новосибирской области, департамента по социальной политике Новосибирска и крупнейших аптечных сетей 19 октября.

Представители территориального Росздравнадзора на совещании сообщили, что в ведомстве ежедневно проводят мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечных сетях региона. Проверки показывают, что медикаменты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптечные организации, но из-за высокого спроса они очень быстро раскупаются.

«Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к приобретению и приему таких препаратов. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый приём препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет, дальнейшее лечение становится более сложным», – предупредила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва.

Также представитель Росздравнадзора отметила, что в тех аптечных сетях, которые отпускают рецептурные препараты по правилам, лекарства сохраняются в наличии, а в аптеках, которые нарушают рецептурный отпуск, необходимых медикаментов обычно нет.

Как сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, в «Новосибирской аптечной сети» запас парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков составляет порядка 1,5 месяцев. Работу с оптовыми поставщиками и производителями представители ведомства проводят ежедневно. В частности, они направили письмо производителю основных противовирусных препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции. Аптечная сеть рассчитывает в скором времени получить запас препаратов, соответствующий потребности жителей региона.

В ГКУ НСО «Новосибоблфарм», которое обеспечивает организации льготными медицинскими препаратами по заявкам, по региональной льготе на складах имеются трёхмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска — 2,5-месячный. Кроме того, есть запас по федеральной льготе на 3,5 месяца.

Ранее сообщалось о том, что жителям Новосибирской области пообещали бесплатную раздачу лекарств.

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