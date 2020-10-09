Сегодня в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» выступила главный эпидемиолог Новосибирской области ЕЛЕНА ПУДОВА. «Континент Сибирь» публикует ответы специалиста на самые актуальные на сегодня для горожан вопросы по теме распространения коронавирусной инфекции и мерах защиты от COVID-19.

— Как вы оцениваете на сегодня эпидемиологическую ситуацию в Новосибирской области?

— На территории области складывается непростая эпидситуация. Ежедневно число заболевших COVID-19 фиксируется в тех же пределах, что и весной. Но при этом выросла нагрузка на медицинскую службу, поскольку подъем инфекции совпал с сезонным подъёмом респираторных заболеваний. Случаев ОРВИ регистрируется до 3 тысяч в сутки по области – это более 100 различных возбудителей. Случаев гриппа пока не зарегистрировано.

— Болеть коронавирусной инфекцией люди стали легче или тяжелее?

— Стали болеть дольше и тяжелее. Связано это с тем, что большинство пациентов сейчас – люди более старшего поколения, которые имеют больший букет хронических заболеваний, осложняющий течение как любой ОРВИ, так и новой коронавирусной инфекции. В связи с этим увеличилась и нагрузка на больницы. Так, если весной пациенты занимали койку на 7-10 дней, то сегодня лечатся от 16 до 21 дня.

— Нужно ли сейчас ставить вакцину от гриппа и в чем ее связь с COVID-19?

— Вакцинироваться нужно, так как это снизит вероятность инфицирования штаммами гриппа. Человек может или не заболеть совсем, или перенести болезнь без осложнений — то, чем обычно страшен грипп. Кроме того, вакцинация от гриппа снизит риск развития микс-инфекций, когда в организме одновременно будет и вирус гриппа, и коронавирус. Такой микс, как правило, протекает тяжелее.

— Всем ли нужно будет ставить вакцину от коронавируса?

— Когда будет достаточное количество вакцины от ковида, нужно будет вакцинироваться тем, кто не переболел этой инфекцией. Конечно, после консультации с врачом. Это необходимо, чтобы защитить себя и набрать коллективный иммунитет – остановить широкое распространение инфекции.

— Как сегодня максимально себя защитить от заражения SARS—CoV-2?

— Все банально просто. Нужно соблюдать правила личной гигиены, применять антисептики, мыть руки. В том числе перед сменой маски. Её ношение обязательно. Но только правильное. Нельзя использовать одну маску целый день или носить на подбородке. Маска должна полностью закрывать нос. Вкупе с ношением маски соблюдение социальной дистанции поможет предотвратить заражение.

— Почему для дистанции необходимы именно 1,5 метра?

— Вирус сам не летает в воздухе, но он содержится в слюне. При разговоре капельки слюны могут распространяться именно на это расстояние. А если вы помимо дистанции еще будете использовать маску – она станет первым защитным барьером, при помощи которого вы защищаете и людей от себя, и себя от окружающих.

— Когда ожидается пик заболеваемости COVID-19?

— Интересный вопрос. Наши научные институты и профессора не могут на него ответить. Потому что никто не может точно сказать, как дальше будет меняться вирус, как он будет вести себя в будущем.

— Есть ли в Новосибирской области случаи повторного заражения коронавирусом?

— Таких случаев не зарегистрировано не только в Новосибирской области, но и в России. Очень много было споров по этому поводу. Профессора, вирусологи, эпидемиологи говорили о том, что если в носу обнаружится повторно вирус после взятия мазка – это вовсе не значит, что человек заболеет. Вирус может попасть на слизистую, но не вызвать заболевания.

— Когда же будет сформирован коллективный иммунитет?

— Для этого должно около 70% населения переболеть или привиться. Это будет, вероятно, ещё нескоро. И, в целом, проблема формирования коллективного иммунитета еще не до конца изучена.

— Впереди зима. Как носить маску в холода, ведь это неудобно?

— Целесообразно носить маску в помещении, а не на улице. Конечно, если на остановке или где-то еще на улице рядом с вами много людей, маску можно надеть. Но, в принципе, на открытом воздухе ее можно не носить.

— Действительно ли маска сама по себе является эффективной защитой?

— Давайте вспомним, что маски носили еще в 17 веке во время вспышек чумы. И уже тогда было отмечено, что те, кто носил маски, меньше заболевали или не заболевали вообще. Не случайно и теперь все работники инфекционных стационаров защищают себя от инфицирования барьером — маской.

— Можно ли носить вместо масок респираторы?

— Загвоздка здесь в том, что все респираторы обеспечены клапанами выдоха. Поэтому люди, которые его носят, должны быть здоровы, чтобы выдыхая воздух, не стать источником заражения для других. Поэтому в быту лучше носить маски, чем респираторы. Если вы используете самодельную маску, то она должна быть трехслойная.

— Что делать с использованными масками?

— Одноразовые маски нужно собирать в пакет и утилизировать. Многоразовые – собирать в пакет и дома стирать и проглаживать утюгом с двух сторон.

— Как еще защитить себя в быту от заражения?

— Вирус нестоек во внешней среде, поэтому легко дезактивируется при воздействии моющих и дезинфицирующих средств. Ими нужно регулярно обрабатывать поверхности в помещениях.

— Обосновано ли то, что детям разрешили учиться в школах?

— Да, как показала практика, свои плоды дают точечные меры, такие как закрытие отдельных классов на карантин при заражении 20% учащихся. Необходимы и утренние фильтры – не принимать больных детей в школы. Но главное – родители должны понимать, что если дети больны, их нельзя отправлять в школу. Нельзя и тогда, когда дома болен кто-то другой, ведь дети часто переносят инфекцию без симптомов. Если в семье есть заболевшие, всем лучше оставаться дома и вызвать врача.

— Может ли человек, вылечившийся от COVID-19, распространять инфекцию еще какое-то время?

— Людей выписывают после двух отрицательных результатов – это значит, что они больше не является источником инфекции.

— В каких случаях возможно лечение от коронавируса дома? И не является ли это опасным для других членов семьи?

— При легких формах болезни возможно лечение на дому. Но при этом все – и больной, и его родные должны использовать маски. У больного должна быть отдельная посуда, полотенце, желательно – своя отдельная комната. Нужно регулярно проводиться проветривание, влажную уборку с дезинфицирующими средствами, применять кожные антисептики. В таком случае домашние не заболеют.

— Как обезопасить старшее поколение, наиболее уязвимое для инфекции?

— По возможности, ограничьте посещение ими магазинов, доставляйте продукты пожилым родителям, не оставлять бабушкам и дедушкам внуков.

— Что еще посоветуете в заключении разговора нашим читателям?

— Проявляйте уважение к себе и окружающим. Соблюдайте меры безопасности. Если вы или кто-то в семье болен – оставайтесь дома, не ходите в коллектив, на работу, оставьте дома детей. Вызывайте врача. Выполняя все эти правила, вы защитите себя и окружающих, а также поможете снизить нагрузку на систему здравоохранения.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.