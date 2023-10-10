Группа «ВИС» завершила возведение монолитных корпусов ещё двух поликлиник, строящихся в Новосибирске на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП). К настоящему времени построены здания пяти из семи, запланированных регионом медучреждений.

Три из построенных Группой «ВИС» поликлиник находятся в высокой степени готовности. В поликлиниках № 2 и № 7 готовность почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии. Как сообщает пресс-служба компании, задержки с их отгрузкой возникли из-за дополнительных ограничений, введённых страной-производителем в рамках санкционного режима. В поликлинике № 27 завершаются строительно-монтажные работы основного цикла и благоустройство прилегающей территории.

Ещё в двух медицинских комплексах в Кировском и Ленинском районах Новосибирска закрыт тепловой контур зданий и начаты фасадные работы. В поликлинике № 13 на ул. Николая Сотникова на 97% выполнена установка оконных блоков, строители начали утепление наружных стен, внутри завершается кладка стен и перегородок. Одновременно приступили к черновой отделке на первых двух этажах. Общая площадь работ в пятиэтажном здании превышает 12 тысяч квадратных метров. Эта ГЧП-поликлиника, как и другие, будет укомплектована под ключ всем необходимым медицинским и диагностическим оборудованием. Медучреждение будет обслуживать до 60 000 жителей Кировского района.

На ул. Клеверной в поликлинике № 18 завершена кладка внутренних кирпичных стен, на 83% выполнено устройство армированных перегородок. Полностью смонтированы лестничные пролёты, железобетонные конструкции крылец и пандусов, специалисты выполняют монтаж окон. Эта поликлиника – самая крупная в проекте Группы «ВИС». Общая площадь здания составляет 14,2 тысяч квадратных метров. Корпуса от 4 до 5 этажей будут обслуживать 60 тысяч жителей Ленинского района и рассчитаны почти на 900 посещений в смену, В поликлинике будут работать более 500 специалистов. Сдача в эксплуатацию этих двух поликлиник планируется в 2024 году. Работы основного строительного цикла также ведутся на стройплощадках объектов на ул. Бородина и пл. Райсовета.

ГЧП-проект, реализуемый Группой «ВИС» в Новосибирске, один из самых масштабных в сфере здравоохранения России. По его итогам Новосибирск получит оборудованные всей необходимой медицинской техникой поликлиники, способные обслуживать более 400 тысяч человек.

Напомним, в октябре 2021 года группа «ВИС» сообщила о том, что проекты семи поликлиник, строящихся в Новосибирске в рамках ГЧП, претерпели ряд изменений в соответствии с новыми нормативными актами. В связи с этим в компании не исключили сдвига сроков введения объектов в эксплуатацию. В сентябре 2022 года депутаты Заксобрания Новосибирской области возмутились удорожанием строительства поликлиник более чем в два раза и срыву срока работ. В мае этого года прокурор Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Цуканов объявил предостережение о недопустимости нарушений законодательства представителю частного партнёра, реализующего в регионе проект по строительству семи поликлиник в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве. Поводом стало отставание от графика работ.