Новосибирский театр «Глобус» перенёс спектакли из-за коронавируса

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» приостановил показ спектаклей, запланированных на октябрь, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Часть постановок продемонстрируют лишь в январе следующего года.

Спектакли новосибирского театра «Глобус», которые должны были состояться до конца октября, перенесены. Об этом сообщили на сайте театра 19 октября.

«С 22 по 27 октября 2020 года показы запланированных спектаклей театра «Глобус» приостанавливаются. Мы вынуждены перенести показы спектаклей текущего репертуара на другие даты», — говорится в сообщении.

Спектакли, которые должны были пройти в театре в конце октября, планируется продемонстрировать с ноября 2020 года по январь 2021 года. График показов приведён на сайте «Глобуса».

Кроме того, на днях на карантин закрылся новосибирский театр имени Сергея Афанасьева. Ранее такое же решение приняло руководство театра «Красный факел».

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