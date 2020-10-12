Новосибирский театр приостановил работу из-за коронавируса

Новосибирский театр «Красный факел» из-за обострения ситуации с коронавирусом приостановил работу.

Как сообщили в пресс-службе «Красного факела», театр приостанавливает работу до 25 октября, на этот период отменены все спектакли текущего репертуара. «Мы не имеем права рисковать и выпускать на сцену актеров, чувствующих недомогание. Равно как не считаем возможным в этот напряженный период провоцировать массовое скопление людей. Самым правильным мы считаем приостановить показы на две недели и следить за развитием ситуации», — пояснили в пресс-службе «Красного факела».

Напомним, ранее появилась информация о том, что более 80 работников Новосибирского театра опера и балета отправлены на удаленную работу из-за выявленных у них коронавирусной инфекции и ОРВИ. На больничный отправились артисты оперы, хора и мимического ансамбля. До этого COVID-19 был диагностирован у главного режиссера театра НОВАТа Вячеслава Стародубцева.

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