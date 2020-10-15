Минздрав региона планирует в ближайшее время закупить препарат для лечения новой коронавирусной инфекции и раздавать его бесплатно амбулаторным больным.

Регион планирует закупить 1000 упаковок лекарства от коронавируса, чтобы предоставить его бесплатно больным, проходящим лечение дома. Об этом сообщил сегодня во время брифинга СМИ министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Лекарство «Авифавир» будет бесплатно выдаваться больным, которые лечатся дома. Мы сейчас обсуждаем то, как он будет распределяться. Это будет первая закупка препарата на средства правительства, а не за счет Фонда обязательного медицинского страхования», — заявил министр.

По его словам, уже 16 октября в правительстве региона пройдет внеочередное совещание для утверждения покупки препарата.

Напомним, ранее в аптеки Новосибирска поступили два препарата для лечения коронавируса, цены на которые вызвали много вопросов у горожан.

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