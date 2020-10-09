Анатолий Локоть назвал мифотворчеством предположение о своём уходе в Госдуму

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что не собирается баллотироваться в Государственную Думу. Соответствующее предположение в последнее время неоднократно высказывали в социальных сетях политические аналитики.

Версию о своём уходе в Госдуму Локоть прокомментировал на пресс-конференции 9 октября.

«Я отношу это к мифотворчеству. Это всё домыслы, у меня нет никаких планов в этой связи, я не получал никаких предложений», — заявил Анатолий Локоть.

Мэр предположил, что версия о его переходе в Госдуму связана со стремлением аналитиков поддержать интерес к прошедшей избирательной кампании. Также, по мнению Анатолия Локтя, такую информацию могли распространить его оппоненты, которые «выдают желаемое за действительное».

Локоть также подчеркнул, что подобные слухи распространяются не впервые. Мэр напомнил, что о его уходе в Госдуму говорили также в 2015 году – через год после его избрания на пост главы муниципалитета.

«У меня есть обязательства перед новосибирцами. Все мои планы связаны с выполнением этих обязательств», — заверил мэр.

Ранее Анатолий Локоть также прокомментировал высказывание о том, что Новосибирск может стать столицей России.

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