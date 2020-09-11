Мэр Анатолий Локоть отреагировал на предположение сенатора Владимира Лукина о том, что Новосибирск может стать столицей России. Он назвал мегаполис столичным городом и напомнил о необходимости перераспределения налоговых отчислений в пользу городов-миллионников.

«Я благодарю за такое внимание к Новосибирску. Я думаю, что для многих жителей города подобные рассуждения небезразличны. То, что Новосибирск рассматривается, хотя бы даже вот так, теоретически, в качестве столицы, говорит о том, что город, действительно, столичный», — сказал Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами 11 сентября.

При этом мэр напомнил, что регионы по-прежнему получают недостаточную долю налоговых отчислений.

«Сегодня муниципалитеты имеют недостаточные финансовые возможности по отношению к тем налогам, которые собираются на территории. Следовало бы, может быть, более справедливо их перераспределять, чтобы иметь возможность для развития городов-миллионников, да в принципе местного самоуправления», — отметил Анатолий Локоть.

Мэр также напомнил, что первые шаги в перераспределении налоговых отчислений в пользу муниципалитета уже сделаны. Так, в правительстве Новосибирской области было принято решение перераспределять 10% налоговых отчислений в пользу бюджета Новосибирска. По мнению Локтя, «на этом не следует останавливаться, надо вести эту работу и дальше».

Анатолий Локоть также отметил, что дискуссия о перераспределении налоговых средств в пользу регионов продолжает идти на федеральном уровне.

Напомним, на этой неделе зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин выразил мнение, что столица России должна располагаться «ближе к географическому центру страны» и предположил, что ею мог быт стать Новосибирск.

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