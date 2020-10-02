Новосибирского бизнесмена Игоря Кузнецова признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом известного бизнесмена, гендиректора российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд» и руководителя компании «Графит-Сибирь» Игоря Кузнецова.

Напомним, признать Игоря Кузнецова несостоятельным в феврале текущего года потребовал его кредитор Дмитрий Степанов из-за долга в размере более 20,4 млн рублей. Суд оставил заявление без рассмотрения. Чуть позже, в марте, признать Игоря Кузнецова банкротом потребовало ООО «Инвест Плюс», входящее в структуру РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана из-за долга в размере более 24 млн рублей. Как следует из материалов дела, в 2013 году Игорь Кузнецов выступил поручителем по кредиту банка «Левобережный» для ООО «Сибирская Машиностроительная Компания» (СМК), совладельцем которого в свое время являлась «Фирма Фактор Лтд». Еще одним совладельцем СМК являлась компания «Универсалстройинвест» Олега Утиралова, который также выступил поручителем по кредиту. На минувшей неделе Олег Утиралов также был признан банкротом по иску «Инвест Плюс». В 2019 году долг от банка перешел в распоряжение «Инвест Плюс».

В ходе банкротного процесса Игорь Кузнецов заявил ходатайство о введении процедуры реструктуризации долгов, однако суд отказал ему. Первой причиной стало наличие еще одного кредитора, ООО «Спектр», которому бизнесмен, судя по материалам дела, должен 171 млн рублей. Вторая причина – за год с момента вынесения судом решения о необходимости погашения долга коммерсант оплатил лишь 383 рубля. В итоге арбитраж признал Игоря Кузнецова банкротом, финансовым управляющим назначен Михаил Андреев, его отчет запланирован на март будущего года.

Игорь Кузнецов – известный новосибирский бизнесмен, создатель группы компаний «Фактор», включавшей российско-китайскую торговую площадку. По данным Forbes, Игорь Кузнецов также ранее был совладельцем подрядчика «Газпрома», компании «Сибтрубопроводстрой», входившей в топ-200 крупнейших непубличных предприятий России. Кроме того, бизнесмен входил в состав совета директоров авиакомпании S7 Airlines и ряда других компаний.

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