Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление о признании банкротом известного бизнесмена, гендиректора российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд» и руководителя компании «Графит-Сибирь» Игоря Кузнецова.

Заявление с требованием признать Игоря Кузнецова несостоятельным в конце февраля текущего года в арбитраж направил Дмитрий Степанов. Это уже вторая попытка истца добиться рассмотрения дела, первое заявление, поданное в январе, суд не принял. Сейчас Дмитрий Степанов требует взыскать с Игоря Кузнецова около 20,5 млн рублей. Еще одним кредитором Кузнецова в этом процессе выступает ООО «Инвест Плюс», учредителем которого является «РАТМ Холдинг» бизнесмена Эдуарда Тарана, с суммой требуемого долга в размере более 18 млн рублей. Рассмотрение дела назначено на 15 апреля текущего года.

Игорь Кузнецов – известный новосибирский бизнесмен, создатель группы компаний «Фактор», включавшей российско-китайскую торговую площадку. По данным Forbes, Игорь Кузнецов также ранее был совладельцем подрядчика «Газпрома», компании «Сибтрубопроводстрой», входившей в топ-200 крупнейших непубличных предприятий России. Кроме того, бизнесмен входил в состав совета директоров авиакомпании S7 Airlines и ряда других компаний.

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