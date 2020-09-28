Экс-главе «Сибсельмаша» к домашнему аресту добавили банкротство

Арбитражный суд Новосибирской области признал несостоятельным бывшего руководителя завода «Сибсельмаш» Олега Утиралова. В отношении являющегося фигурантом уголовного дела бизнесмена введена процедура реструктуризации многомиллионных долгов.

Резолютивная часть постановления опубликована на сайте арбитражного суда. В соответствии с решением, Олег Утиралов пройдет процедуру реструктуризации долгов, финансовым управляющим бизнесмена утвержден Арсений Целуев. Напомним, признать бывшего топ-менеджера новосибирских заводов «Сибсельмаш» и «Сибэлектротерм» Олега Утиралова несостоятельным в марте текущего года потребовало ООО «Инвест Плюс», входящая в состав РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана. Долг Утиралова «Инвест Плюсу» превышает 14 млн рублей. Ранее сам бизнесмен требовал признать его банкротом из-за займа в размере 5 млн рублей, однако новосибирский арбитраж отказал коммерсанту, поскольку он не смог доказать, что фактически живет в Новосибирске.

Сам бизнесмен сейчас находится под домашним арестом. Олег Утиралов был задержан на минувшей неделе, ему вменяют нарушение части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в крупном размере). Детали уголовного дела не раскрываются. В 2016 году бывший топ-менеджер «Сибсельмаша» Олег Утиралов и руководитель ЗАО «СибТрансУголь» Андрей Шмаков были признаны виновными в мошенничестве с векселями «Сибсельмаша» и получили условный срок.

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