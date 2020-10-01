Новосибирским врачам поставили первые прививки от коронавируса

Врачам и медсёстрам инфекционного госпиталя №12 в Новосибирске поставили первые прививки против коронавирусной инфекции. В дальнейшем планируется вакцинировать также работников поликлиник и службы скорой помощи.

Врачей инфекционного госпиталя вакцинировали 30 сентября. Иммунизация пройдёт в два этапа – вторую прививку медики получат через три недели. Препарат состоит из двух компонентов, которые содержатся в разных флаконах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, пока вакцина поступает в регион в небольших количествах из-за особых условий хранения и транспортировки – препарат переносит температуру не выше -18 градусов и его нельзя взбалтывать.

По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяны Ивлевой, до конца года в регионе планируется вакцинировать несколько тысяч врачей.

«В первую очередь планируем защищать медицинских работников, потому что это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и рискуют каждый день. Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с пациентами, и сотрудники скорой помощи. У нас нет ограничений по месту работы. Доктор, который работает в плановом отделении, тоже может столкнуться с коронавирусом, и сам заразиться, и заразить других пациентов», – сообщила Татьяна Ивлева.

Как уточнила специалист, между прививкой против коронавиурса и прививкой против другой инфекции должен быть перерыв не меньше 30 дней. Кроме того, к новой вакцине есть медицинские противопоказания.

Сама процедура занимает не больше 10 секунд, укол ставится в плечо. После прививки нужно побыть под наблюдением врачей в течение получаса. Иммунизация проводится добровольно.

Как отметили в региональном минздраве, ни у кого из привитых побочных эффектов пока не возникало.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирскую область поступила первая партия отечественной двухкомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат относится к новому поколению вакцин, так называемым векторным. В них используются безопасные вирусы — они не размножаются и не наносят ущерб организму, чтобы доставить антиген, к которому организм должен выработать иммунитет.

Кроме того, на днях завершились клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции в Новосибирском центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». По расчётам учёных, препарат может быть внедрён в четвёртом квартале 2020 года. Лабораторные испытания вакцины начались в марте, а в начале сентября успешно прошло тестирование препарата на добровольцах – у всех участников выработались антитела.

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