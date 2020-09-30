Новосибирский «Вектор» закончил клинические испытания вакцины от коронавируса

О завершении в «Векторе» клинических испытаний вакцины от коронавируса в среду в эфире авторского проекта НТВ «Поздняков» сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире НТВ Анна Попова оценила разработку российскими учеными вакцин от COVID-19. «Вакцины все разные, и это хорошо. Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе». Продолжаются клинические испытания вакцины в институте имени Чумакова. Это все вакцины на разных платформах, и это очень хорошо, потому что это вакцины с несколько разным способом воздействия на организм, безусловно, с разной реактогенностью и, безусловно, для производства они будут занимать разные технологические площадки», — сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал испытание прототипа вакцины для борьбы с COVID-19 на лабораторных животных в марте текущего года. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в четвертом квартале 2020 года. В начале сентября стало известно об итогах первого этапа испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» на добровольцах — у всех выработались антитела.

На прошлой неделе работу «Вектора» положительно оценил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «В начале эпидемии мы не только сфокусировались на борьбе с коронавирусом сами, буквально в марте я полетел в «Вектор». Мы провели там ряд важных дискуссий, и мы увидели, что они там сразу начали смотреть на 13 различных платформ по разработке вакцины. Из них они отобрали пептидную вакцину. Мы считаем, что она крайне перспективна, и у нее есть ряд мощных преимуществ», — сказал Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос корреспондента «Континента Сибирь» в ходе прошедшей онлайн пресс-конференции.

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