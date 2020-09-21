Вакцина от коронавируса начала поступать в Новосибирскую область

В Новосибирскую область поступила пробная партия отечественной вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Первыми будут привиты медицинские работники.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, первая партия препарата предназначена для медработников, находящихся в зоне риска – врачей скорой помощи, поликлиник и инфекционных госпиталей.

«Сейчас отрабатывается логистика доставки в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки», — рассказали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Вакцинация будет проходить в добровольном порядке, отметили в областном минздраве.

Препарат «Спутник V» состоит из двух компонентов. Каждая доза распределена по двум флаконам, их содержимое вводится поэтапно с интервалом в 21 день. Предполагается, что такая схема вакцинации позволит выработать иммунитет к коронавирусной инфекции сроком до двух лет.

Кроме того, сейчас в Новосибирске проходит второй этап клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19, первый этап успешно завершился в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в начале сентября.

Ранее также сообщалось о том, что вакцину против коронавируса завезли в Иркутскую область. Также стало известно, что два препарата от инфекции будут продаваться в российских аптеках.

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