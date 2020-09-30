Конкурсное производство в сети «Трэвеллерс кофе» продлено до 25 января

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства в новосибирской сети кофеен ООО «Трэвэлерс кофе» до 25 января 2021 года.
Как следует из материалов суда, дополнительное время на формирование конкурной массы и завершение процедуры банкротства попросил конкурсный управляющий Андрей Свиридов. Судебное заседание, на котором рассмотрят его отчёт, пройдёт 21 января 2021 года.
В ноябре 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области ввёл в ООО «Трэвеллерс кофе» процедуру наблюдения по заявлению инспекции ФСН России по Заельцовскому району Новосибирска. В апреле 2019 года компания признана банкротом. Тогда же было введено конкурсное производство, которое уже несколько раз продлевалось.
По информации агентства «Интерфакс», к ООО «Трэвеллерс кофе» имеют претензии примерно 20 кредиторов, они требуют взыскать с компании около 130 млн руб.
Как рассказывал «Континент Сибирь», в 2014-2015 годах между партнерами Traveler’s Coffee Кристофером Тара-Брауном и Анваром Пириевым произошел конфликт. В результате компания разделилась, а спор перешёл в судебные разбирательства.
В октябре 2018 года соучредитель сети и владелец её товарного знака Анвар Пириев был арестован по обвинению в ряде преступлений. Речь идёт, в частности, об угрозах и преступлениях в отношении чужого имущества. Кроме того, Пириева подозревали в причастности к поджогу «Академии кофе» на Морском проспекте. Суд несколько раз продевал срок нахождения бизнесмена под стражей.
В феврале 2020 года суд продлил домашний арест предполагаемому подельнику Анвара Пириева, бывшему полицейскому Евгению Пушкарёву. По версии следствия, он передавал Пириеву персональные данные участников корпоративного конфликта.