Будущее культуры Новосибирска обсудили в Москве

Министр культуры Новосибирской области собрала в Москве представителей творческой интеллигенции, имеющих новосибирские корни. Чего ждёт Наталья Ярославцева от «наших людей» в столице, читайте в репортаже «Континента Сибирь».

24 сентября в Новом пространстве московского Театра Наций на Страстном бульваре собрались около восьми десятков деятелей культуры, многих из которых связывает Новосибирск. Некоторые не были в родном городе несколько лет, другие прилетели в столицу на встречу с земляками и московскими коллегами. Среди них советник губернатора Новосибирской области по культуре, президент Фонда «Открытое море», скрипач Михаил Симонян, генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Александр Бочарников, коллекционер и галерист Григорий Гапонов и другие.

Столичными гостями приема стали директор театра Вахтангова Кирилл Крок, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра в ГИТИСе Анатолий Ахреев, театральный критик Ольга Сенаторова, заслуженная артистка РФ Ольга Стебунова, а также многие творческие личности, которые в свое время работали в Новосибирске, например, народный артист Юрий Васильев, заслуженная артистка РФ Ирина Петрова и так далее.

Не смогла приехать генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, которая 14 лет руководила Новосибирским театром «Глобус». Это она помогла устроить прием Натальи Ярославцевой в уютных залах Театра Наций.

Встреча была стремительной и шумной, но главное плодотворной – сулит продолжение и новые проекты. Гости и хозяева в кулуарах и во время формальной части мероприятия то и дело отмечали: оно бы не состоялось без «второго прихода» Натальи Ярославцевой на пост министра культуры Новосибирской области. Сама «зачинщица» все три часа была в плотном кольце коллег – некоторые торопились представиться, другие поздороваться с давней знакомой, третьи – обсудить общие планы, высказать пожелания и предложения о сотрудничестве.

Первая часть была заявлена как официальная, но с первых слов выступления Натальи Ярославцевой стало понятно: пафосных речей и прочего официоза ждать не стоит. Соответствующий настрой поддерживал и пригласивший главу новосибирского минкульта к микрофону Виктор Буланкин – начальник службы специальных проектов новосибирской государственной филармонии. Он предвосхитил динамичную речь Ярославцевой словами, что всех ждет и неформальное общение с фуршетом – конечно, от новосибирского и московского ресторатора Дениса Иванова.

Кстати, Буланкин – еще один после Натальи Ярославцевой, по выражению самих действующих лиц мероприятия, «камбэк» в министерстве культуры Новосибирской области. «Даже некоторые переехавшие в Москву сибиряки, которые пришли на наш прием, давно не виделись друг с другом в столице. Мы надеемся, что создаем некий клуб земляков. Чрезвычайно важно и полезно устраивать подобные собрания и впредь», – в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Виктор Буланкин анонсировал следующую встречу. Она запланирована в ноябре на Санкт-Петербургском культурном форуме.

Наталья Ярославцева сразу же предупредила собравшихся: «Ничего просить не буду». По ее словам, цель приема – напомнить, что «не только Москвой и Питером страна живет», показать, как Новосибирск изменился после того, как многие культурные деятели покинули город – «чтобы тянуло вернуться». Под сменяющиеся картинки презентации министр с энтузиазмом говорила об интерактивном музее в военном городке, частном семейном ретро-музее, упомянула о башнях Технопарка и «Гусях», о прогулках с ректором НГУ по внутреннему дворику университета. Анонсировала открытие Дома да Винчи, рассказала, что есть идеи «еще хлеще» и о многом другом, что хотелось бы делать, пока «Боря Лисицын критикует нас из своих Америк».

Композитор Борис Лисицын окончил Новосибирскую государственную консерваторию. Работал с новосибирским Оперным театром, его произведения исполнял новосибирский симфонический оркестр под управлением Арнольда Каца. Переехал в США в 1990 годах.

В завершении официальной части слово взяла известный журналист, медиа-продюсер Наталья Лосева. Она попросила во время празднования 100-летия «Красного Факела» «не забыть» заслуженного артиста РСФСР Анатолия Лосева: «Семья готова содействовать», – подытожила она.

Анатолий Анисимович Лосев 1939-1992 гг. Служил в «Красном Факеле» с 1973 года. 1984-1992 гг. – председатель новосибирского отделения Всероссийского театрального общества (Союза театральных деятелей) РСФСР).

Актер Святослав Насташевский, который в последнее время редко приезжает в Новосибирск, был рад увидеть бывших коллег из родного города. «Более того, встретился с людьми, которые живут в Москве, но мы годами не видимся. Новосибирск – третий город страны, очень много культурных поводов, чтобы продвигать имидж на федеральном уровне. Этим нужно обязательно заниматься. Видно, что у Натальи Васильевны глаза горят, она любит свое дело, значит, у нее все получится», – уверен артист.

Председатель общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова акцентировала внимание, что аналогичных мероприятий новосибирский минкульт раньше не устраивал. Но самое главное – реальный культурный эффект от встречи: за несколько часов четыре спикера устно дали согласие на то, чтобы в дистанционном формате и на модульных программах вести в НГУАДИ свои мастер-классы. «Такие встречи с земляками вдохновляют. Я увидела много выпускников нашего университета. Это состоявшиеся люди в разных областях, они передают приветы на кафедры, преподавателям. Очень приятно, конечно. Наталья Васильевна открывает новые горизонты. Мероприятие очень полезное», – отмечает Наталья Багрова.

Много знакомых лиц встретил на приеме и певец Митя Фомин. Он обсуждал с ними и серьезные темы: «Культура требует инвестиций, чтобы привлекать в город именитых режиссёров, растить специалистов в области театра, балета, кино. У нас в Новосибирской области – прекрасный плацдарм: театр оперы и балета, «Глобус», «Красный Факел», балетное училище, много мест, где можно проводить фантастические мероприятия и фестивали. Для этого нужен бюджет. Новый министр наверняка сделает все правильно. Я прав?»

«Абсолютно!», – отреагировала Татьяна Людмилина, которая недавно вернулась в кресло директора новосибирского театра «Глобус». В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» она тоже дала понять, что в скором времени можно будет говорить о нескольких интересных проектах, в том числе, федерального масштаба, которые оформились на приеме новосибирского министра культуры в Москве.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.