Новосибирский бизнесмен и шоумен Виктор Буланкин вновь назначен на должность в министерстве культуры Новосибирской области. На этот раз он возглавил новую службу, которая появилась в связи со сменой стратегии ведомства.

Как рассказала «Континенту Сибирь» министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, Буланкин «назначен на должность руководителя службы специальных проектов и программ правительства Новосибирской области по приёму делегаций и туризму приказом генерального директора Новосибирской филармонии». Однако непосредственно с работой музыкальных деятелей обязанности шоумена не связаны – он будет встречать «статусных» гостей региона.

«Мы считаем, что члены правительства, министры и сотрудники министерств и ведомств не должны заниматься тем, чем должны заниматься культура и туризм. Мы (минкульт НСО – «КС») должны выстраивать (туристические) программы, предлагать эти программы. А Виктор Буланкин – креативный человек, который не может по своей сути быть чиновником, он контактёр, он человек, который фонтанирует идеями. И, конечно, это коммуникатор, это человек, который может убедить любого и представить красиво. Этот человек и должен заниматься такой деятельностью», — пояснила Ярославцева.

Министр уточнила, что служба специальных проектов и программ, которую возглавил Виктор Буланкин, появилась в структуре регионального минкульта всего три недели назад. Появление этой службы, а, соответственно, и назначение Буланкина её руководителем, связано с изменением стратегии ведомства.

«Мы понимаем, что Новосибирская область готовится к 2022 году, к юбилею области, и принимает сразу два мировых молодёжных чемпионата – по волейболу и по хоккею. Если мы сделаем всё красиво и правильно, у Новосибирской области появятся огромные перспективы, потому что Новосибирск – не столица Сибири, а центр Евразии. Мы из Европы и из Азии хотим всё лучшее привозить сюда, и к ним хотим сами ездить. И для нас приоритет – страны ШОС и БРИКС. И, значит, мы должны гостей уметь принимать, а для этого нам нужна такая служба. Понятно, что она должна находиться в лучшем зале и самой крупной организации России – Новосибирской государственной филармонии», — сказала «Континенту Сибирь» Наталья Ярославцева.

По словам Ярославцевой, сейчас Виктор Буланкин объезжает туристические места региона и встречается с представителями территорий.

В Новосибирской области Виктор Буланкин известен как учредитель и основатель нескольких радиокомпаний, издатель и ведущий праздничных мероприятий. С сентября 2013 года Буланкин находился на посту заместителя министра культуры Новосибирской области, где выполнял задачи по улучшению имиджа региона. Однако в июне 2014 года он покинул эту должность в связи с сокращением. Также в 2012 году Буланкин был кандидатом на пост ректора Новосибирского государственного театрального института.

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