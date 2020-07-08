Новым министром культуры Новосибирской области стала Наталья Ярославцева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла общественный совет по культуре при минкульте Новосибирской области», — говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства региона.

Напомним, что с сентября 2019 года обязанности главы областного министерства культуры исполнял Юрий Зимняков. До него пост министра культуры занимал Игорь Решетников.

Наталья Ярославцева родилась 13 мая 1959 года в Приморском крае, окончила гуманитарный факультет НГУ. С 1980 года работала учителем, с 1991 года — директором гимназии № 10 Новосибирска. В 2008 году она была назначена на должность руководителя департамента культуры Новосибирской области, с 2010 года по сентябрь 2013 года занимала позицию министра культуры Новосибирской области. Пост губернатора региона на тот момент занимал Василий Юрченко.

После ухода из правительства Наталья Ярославцева возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Также она стала руководителем общественного совета по культуре при минкульте Новосибирской области

О других кадровых переменах в правительстве Новосибирской области читайте по ссылке.

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