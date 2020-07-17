Проведение масштабных фестивалей, выставок, ярмарок, ремонт учреждений культуры на селе, развитие инфраструктуры театров — обо всем этом и многом другом рассказала на пресс-конференции 17 июля новый министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

«Мы готовим предложение по началу репетиционного процесса для наших театров и других учреждений, разумеется, с соблюдением абсолютно всех санитарных норм. Также отмечу, что у нас не сокращается количество фестивалей и ярмарок, включая такие масштабные проекты, как Транссибирский Арт-Фестиваль и «Книжная Сибирь». Более того, мы будем проводить их еще больше – с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и действующих мер безопасности. Культура – это поиск истины, добра и красоты, и наша задача – подходить к развитию культуры комплексно, охватывая все аспекты, включая детские школы искусств, дополнительное образование, воспитание, доступность библиотек, подъездные дороги к учреждениям и многое другое. Мы будем поддерживать все направления», – отметила министр культуры. Ее комментарии приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наталья Ярославцева также сообщила, что в 2020 году в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура» планируется ремонт около 300 учреждений культуры в сельской местности. Также будут созданы 12 модельных библиотек — 4 уже функционируют, введены в эксплуатацию 20 автоклубов, запланировано большое количество других мероприятий.

С министерством физической культуры и спорта Новосибирской области министерство культуры региона будет проводить совместные мероприятия. Проекты и площадки двух министерств будут интегрированы друг в друга.

Особое внимание Наталья Ярославцева уделила развитию театров. По словам министра, большое внимание будет уделяться инфраструктуре театров, развитию их форматов и репертуара.

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