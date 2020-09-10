Строительство объездной дороги вокруг Кемерова одобрили в правительстве РФ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал возведение объездной дороги вокруг Кемерова. Проект находится на стадии обсуждения и будет включен в программу строительства с изысканием дополнительных источников финансирования, сообщили в пресс-службе региона.

О поддержке строительства дороги Хуснуллин сообщил в ходе рабочей поездки в Кемерово. Вице-премьер отметил, что сейчас прорабатываются финансирование, маршруты, а также оптимизация технических решений.

«Как только будет сделано технико-экономическое обоснование проекта, мы будем искать возможность включения его в программу строительства с изысканием дополнительных источников», — отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что сейчас через Кемерово проходят все междугородние транспортные потоки. Внешние транспортные связи осуществляются через федеральную трассу Р-255 «Сибирь», а для транзитных автомобильных потоков используются улицы общегородского значения. Кроме того, оба существующих моста через Томь проходят через центр города. Новая дорога должна вывести транспортный поток за пределы столицы Кузбасса.

Рабочая группа по строительству объездной дороги была создана в 2018 году. Тогда Сергей Цивилев сообщил, что объект планируется сдать до 2024 года. При этом он заявил, что это «самый худший сценарий, за который власти региона не имеют права выйти», поскольку проектно-изыскательные работы ещё не выполнены, и о сроках говорить преждевременно. Дорогу протяжённостью 98 км Цивилев оценил в 70 млрд руб. В феврале 2020 года замгубернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин, по данным агентства «Интерфакс», назвал другую ориентировочную стоимость проекта – 40 млрд руб.

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