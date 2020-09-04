Политические эксперты оценили влиятельность губернаторов

Последним в «рейтинге влияния» среди глав российских регионов остается руководитель Хакасии Валентин Коновалов.

Агентство политических и экономических исследований поделилось с «Континентом Сибирь» очередным исследованием «влиятельности» глав регионов РФ. Агентство выложит доклад в открытый доступ в понедельник.

Из глав сибирских регионов позиции «сильное влияние» в новом рейтинге АПЭК занимают губернатор Новосибирской области Андрей Травников – 38 строчка (в августе 36), врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев – 43 (в августе – 44), глава Красноярского края Александр Усс – 34 (в августе на 32). Сохранил прежнее место в рейтинге губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (39 позиция).

Остальные руководители территорий Сибирского федерального округа получили от экспертов АПЭК оценку «среднее влияние». Глава Республики Алтай Олег Хорохордин занимает 81 строчку (в августе – 80), губернатор Омской области Александр Бурков – 61 (в августе 57), глава Алтайского края Виктор Томенко – 71 (в августе – 67), руководитель Томской области Сергей Жвачкин – 82 (в августе – 79), председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол – 83 (в августе – 80).

Глава Хакасии Валентин Коновалов остается как прежде на нижней строчке рейтинга. В этот раз, по мнению авторов исследования, на его позиции влияет неустойчивый состав правительства региона. «В частности, в августе была анонсирована отставка первого замглавы республики Николая Миронова (о такой вероятности сам чиновник, большая часть карьеры которого прошла за пределами региона, заявлял еще в мае). Уход с должности министра экономического развития Николая Евдокимова и назначение нового главы регионального Минфина (этот пост в статусе исполняющего обязанности возглавил Юрий Килижеков, ранее работавший в правительстве Тывы). В преддверии парламентской кампании можно ожидать активизации негативных информационных кампаний в регионе и дальнейшего снижения на этом фоне устойчивости позиций Валентина Коновалова, что может стать одним из факторов для новых кадровых перестановок в правительстве Республики», – отмечает АПЭК.

Агентство политических и экономических исследований возглавляет кандидат исторических наук, член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Рейтинг влияния – результат опроса 27 экспертов, среди которых политологи, политтехнологи и журналисты.

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