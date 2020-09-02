Мэрия Новосибирска утвердила концессионное соглашение на установку 250 «умных остановок» с обогревом и электронным расписанием транспорта. Как рассказали в муниципалитете, в документе не прописано, что для этого в городе снесут киоски.

Установка «умных остановок» приурочена к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, однако, согласно концессии, появиться на улицах города они должны до 31 августа 2022 года. Все объекты разместят на «гостевых» маршрутах Новосибирска.

В «умный блок» каждой остановки войдут тревожная кнопка 112, бесплатный Wi-Fi, зарядка для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, камеры Full HD, система видеонаблюдения, возможность выхода на сайт мэрии города Новосибирска и построения маршрутов, а также система, информирующая о движении транспорта.

Как отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, для всех объектов будет выбран единый концессионер.

«До разработки концессионного соглашения мы экспериментировали. Девять остановок у нас уже есть с разными операторами, чем и объясняются недостатки их содержания. По условиям утвержденного соглашения все 250 «умных остановок» будут иметь единый центр управления», — сказал Александр Люлько.

Объём инвестиций по концессии — более 350 млн руб. Конкурсные процедуры будут объявлены в течение месяца с момента подписания документа. Предполагается, что содержание павильонов будет окупаться за счёт дорожного сервиса и размещения рекламы. При этом концессионер может сдавать объекты в аренду.

По словам начальника управления потребительского рынка мэрии Виталия Витухина, концессия не подразумевает демонтажа торговых объектов в местах расположения остановок.

«Со всеми торговыми объектами, которые находятся там, мы будем работать, соблюдая федеральное законодательство. Сейчас мы руководствуемся 166-ФЗ, который обязывает продлить до трех лет договоры аренды из-за пандемии, и они продлеваются. В случае необходимости для муниципальных нужд территории зарезервируют и вопросы дальнейшей аренды будут решаться постепенно, в рабочем порядке, но никак не в связи с концессией по «умным остановкам», — заверил Виталий Витухин.

Напомним, в ходе своего визита в Новосибирск уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что будет бороться с городскими властями за сохранение нестационарных торговых объектов. Заявив, что в городе идёт зачистка киосков, Титов упомянул проект «умных остановок», которые, по его мнению, поставят под удар НТО.

На заявление омбудсмена мэр Анатолий Локоть ответил, что киоски в Новосибирске сносят в соответствии с федеральным законодательством. Однако война за НТО в городе продолжилась.

31 августа по обращению Ассоциации малоформатной торговли областная прокуратура приступила к проверке муниципалитета на предмет законности сноса киосков. В частности, проверят полноту, своевременность и объективность рассмотрения обращений предпринимателей, а также обоснованность исключения ларьков из схемы их размещения. В эти же дни Борис Титов опротестовал снос торгового павильона на проспекте Маркса.

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