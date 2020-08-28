Анатолий Локоть прокомментировал «атаку» Титова на городские власти из-за сноса киосков

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал намерение бизнес-омбудсмена Бориса Титова «атаковать» городские власти за снос торговых павильонов. Уполномоченный по правам предпринимателей заступился за владельцев киосков во время своего визита в столицу Сибири.

Как сообщил мэр на пресс-конференции 28 августа, установка коммерческих объектов в придорожной зоне, о которых шла речь, запрещена в соответствии с федеральным законодательством.

«У нас повсеместно это нарушение фиксируется. Мы же, наоборот, ищем решения, чтобы сохранить малый и средний бизнес. Может быть, кто-то хочет попиариться, приехав в Новосибирск», — сказал Анатолий Локоть.

При этом мэр заявил, что новосибирские власти планируют внести изменения по регулированию так называемой «уличной торговли» в муниципальное законодательство.

Напомним, что встреча новосибирских владельцев НТО с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте РФ Борисом Титовым прошла в Новосибирске на днях. Омбудсмен заявил, что будет бороться с местными властями за право сибиряков сохранять малые торговые объекты. Он подчеркнул, что борьба будет особенно острой, поскольку, по его сведениям, мэрия не выдаёт предпринимателям решений о сносе помещений.

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