Бизнес-омбудсмен Борис Титов опротестовал решение мэрии Новосибирска о сносе торгового павильона

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей направил в мэрию Новосибирска предписание о приостановке сноса павильона на улице Маркса, дополнительно обратившись в арбитражный суд с иском о признании решения городских властей недействительным.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе «Партии Роста», которую возглавляет бизнес-омбудсмен, речь идет о нестационарном торговом объекте (НТО) возле здания по адресу проспект Карла Маркса, 30, принадлежащем ООО «АА Инвест». Решение о демонтаже павильона было принято городскими властями в конце мая текущего года. Борис Титов посчитал это «нарушением прав и законных интересов субъекта предпринимательской деятельности», опротестовав решение мэрии в арбитражном суде Новосибирской области. «Действие договоров аренды между сторонами фактически не прекращено. Арендатор надлежащим образом о решении арендодателя о расторжении договоров аренды не уведомлен, обязательства по ним исполняются до настоящего момента – арендодатель начисляет арендные платежи, а арендатор вносит плату за пользование земельными участками», — указал в исковом заявлении уполномоченный. Одновременно Борис Титов направил в мэрию Новосибирска предписание о приостановлении сноса павильона до решения суда.

Напомним, неделю назад, в ходе своего визита в Новосибирск, бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал начать отмену решений городских властей о сносе торговых павильонов. По словам Бориса Титова, полномочия для этого у института уполномоченного есть, и мэрия сможет оспорить эти действия только через суд. На заявление уполномоченного отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «У нас повсеместно это нарушение фиксируется. Мы же, наоборот, ищем решения, чтобы сохранить малый и средний бизнес. Может быть, кто-то хочет попиариться, приехав в Новосибирск», — сказал градоначальник на пресс-конференции, прошедшей в конце минувшей недели.

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