Прокуратура Новосибирской области проведёт проверку мэрии Новосибирска в части решений относительно ликвидации нестационарных торговых объектов. Эту информацию подтвердили в региональной прокуратуре.

Решение о проверке муниципалитета было принято по результатам обращения Ассоциации малоформатной торговли. Как рассказала «Континенту Сибирь» вице-президент организации Наталия Кошелева, сомнению подвергли законность решений о демонтаже всех НТО, принятых в 2020 году.

«Если взять статистику, за последние пять лет из схемы размещения нестационарных торговых объектов исчезло более 1600 киосков, павильонов и так далее. Мы говорим об уничтожении более 10 тыс. рабочих мест, каждый месяц город теряет 56 млн рублей», — считает Наталия Кошелева.

Как отметила Кошелева, прокуратура примет во внимание полноту, своевременность и объективность рассмотрения обращений предпринимателей. Кроме того, проверят обоснованность исключения нестационарных торговых объектов из схемы их размещения.

Помимо этого, прокуратура проконтролирует рассмотрение заявления, которые предприниматели подали в мэрию, чтобы оспорить ряд пунктов Положения об НТО. А именно – отсутствие в документе возможности предоставить владельцу компенсационное место в связи с досрочным расторжением договора аренды, а также запрет на размещение киосков на придомовой территории.

Проверка будет проведена до конца ноября 2020 года. Прокуратура также изучит предложения, которые внесут представители Ассоциации малоформатной торговли в действующие правовые акты. Срок рассмотрения – с сентября по декабрь 2020 года.

Как рассказала Кошелева, о том, что до истечения договора аренды предпринимателям не будут предоставлены новые торговые места, мэрия Новосибирска объявила в феврале 2020 года. Это стало поводом для волны митингов. При этом борьба бизнесменов и общественников за киоски началась ещё в 2018 году.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов опротестовал решение мэрии о сносе торгового павильона на проспекте Карла Маркса. До этого, в ходе визита в Новосибирск, он выступил в защиту новосибирских киоскеров, пообещав развернуть борьбу с мэрией за нестационарные торговые объекты. В ответ на это мэр Анатолий Локоть заявил, что все решения по сносу НТО на территории города обоснованы федеральным законодательством.

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