Бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал «атаковать» сносящие киоски власти Новосибирска

В ходе визита в Новосибирск бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал начать отмену решений городских властей о сносе торговых павильонов. По словам Бориса Титова, полномочия для этого у института уполномоченного есть, и мэрия сможет оспорить эти действия только через суд.

Встреча с новосибирскими владельцами нестационарных торговых объектов (НТО) с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым прошла на остановке общественного транспорта, напротив театра «Глобус». Раньше здесь стоял торговый киоск, его снесли, а к приезду Бориса Титова поставили остановочный павильон. Напомним, в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею городские власти намерены убрать порядка 300 торговых павильонов, заменив их «умными остановками» на условиях концессионного соглашения. По оценке новосибирских предпринимателей, работу при этом потеряют около 2,5 тыс. человек. Борис Титов заявил о том, что будет бороться с новосибирскими властями за киоски. «Пока мы еще не включали наш главный механизм. По закону об уполномоченных по правам предпринимателей в РФ мы имеем право приостанавливать решения и нормативные акты городских властей. Мы это делали в Москве, и люди там получили компенсации за свои киоски. Делали в Саратове, в Калининграде, Магнитогорске, можем применить и здесь», — рассказал на встрече бизнес-омбудсмен. При этом Борис Титов отметил, что именно в Новосибирске борьба будет сложной, поскольку, по его данным, мэрия не выдает коммерсантам решения о сносе НТО. «Это абсолютное нарушение закона. Господа в мэрии, вы обязаны предоставлять эти акты. Мы будем приостанавливать решения мэрии, будем атаковать, и только в суде это можно будет оспорить», — сказал уполномоченный.

Как рассказала «Континенту Сибирь» одна из участников встречи, директор ООО «Подорожник-Новосибирск» (сеть фаст-фуда «Подорожник» — «КС») Маргарита Ипатьева, главной проблемой для владельцев новосибирских НТО сейчас является то, что мэрия Новосибирска в одностороннем порядке может демонтировать павильон. «У нас тоже есть такой объект, причем решение мы на руки так и не получили, официального документа, но обязаны будем демонтировать. Естественно, мы будем обращаться в суд, потому что считаем это беспределом по отношению к малому бизнесу», — пояснила Маргарита Ипатьева. По ее данным, только по НТО малый бизнес Новосибирска предоставляет сегодня около 10 тыс. рабочих мест. Сегодня нестационарная торговля, как и другие виды бизнеса, испытывает трудности, связанные с пандемией, вводимыми ограничениями на работу и снизившимся потоком клиентов. «Мы пока не выжили, об этом еще нельзя говорить. Выкарабкиваемся из этого, и тут такие подножки со стороны мэрии. Причем формулировка – земля забирается в резервный фонд. Что это за резервный фонд? Для благоустройства? Как хотите, так и понимайте. Вы видите, насколько у нас благоустроен город», — сказала Маргарита Ипатьева.

Она пояснила, что предприниматели ранее обращались в новосибирскую мэрию с просьбой регламентировать дизайн-код, в соответствие с которым нужно будет привести киоски и павильоны. «Никто дизайн-код не дает, зато у нас плодятся развалы овощей и фруктов с абсолютной антисанитарией. Убрали нормальные, приличные павильоны, зато развалов пруд пруди. Им же кто-то дает разрешение. Компенсационных мест при сносе киосков не предоставляют. Мы не видели этого списка, хотя господин Витухин (начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин – «КС») и заявлял о его существовании. И какие там места? Если убирают киоск с Красного проспекта и ставят на край Затулинки, у него не будет выручки, и продавцу невозможно будет платить зарплату», — рассказала директор ООО «Подорожник-Новосибирск».

По словам предпринимателя Александра Толкачева, работающего с компаниями, управляющими жилым фондом (интервью с Александром Толкачевым читайте в ближайшие дни на сайте «КС»), проблемы НТО в Новосибирске можно разделить на две категории. Первая – это проблемы павильонов на муниципальной земле, и главная из них – отказ в продлении договоров аренды земельных участков, а также исключение из схемы размещения нестационарных торговых объектов мест размещения киосков и павильонов. «С 2015 года нет договоров аренды, только договоры размещения объектов. Кроме того, идет настоящая зачистка киосков и павильонов по гостевым маршрутам, в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Вместо этого предлагается проект «умных остановок», в котором земельные участки будут отданы одному концессионеру», — рассказал Александр Толкачев.

Вторая категория «проблемных» объектов – павильоны и киоски на придомовых территориях. 23 декабря 2019 года Совет депутатов города Новосибирска внес изменения в правила благоустройства территории областного центра, запретив размещать любые НТО на придомовых территориях, включая торговые, услуги и общепита. «Первое, что бросается в глаза, это беспрецедентное нарушение прав собственников придомового земельного участка. Решение затронуло всех горожан, владеющих жильем в многоквартирных домах и коммерческими помещениями в городе Новосибирске. Это полностью противоречит Конституции РФ, Земельному кодексу, законодательству о полномочиях органов местного самоуправления. Мэрия просто наплевала на жителей, особенно тех домов, где идет прямое управление, вроде ТСЖ, ТСН или ЖСК», — пояснил бизнесмен. По мнению Александра Толкачева, запрет на размещение павильонов на придомовых территориях снизит доходы управляющих компаний и ТСЖ, за счет которых можно было бы снизить размеры коммунальных платежей для собственников жилья, а также оперативно осуществить ремонт текущего имущества многоквартирного дома, сделать благоустройство.

По мнению вице-президента Ассоциации малоформатной торговли Наталии Кошелевой, малый бизнес во многом формирует экономику развитых стран. Если сравнивать Россию с другими европейскими странами, там процент малого бизнеса в разы больше. «Что касается малоформатной торговли, я занимаюсь этим вопросом в Новосибирской области давно. Борис Юрьевич Титов занимается им в масштабах страны. Есть истории, в которых он лично участвовал и смог помочь предпринимателям, получившим при сносе павильонов или денежную компенсацию, или компенсационное место. Это дало им возможность продолжить работу. Вы видите, что творится в Новосибирске. В период пандемии, когда правительство РФ и региона предпринимают меры, чтобы сохранить бизнес и рабочие места, мэрия увеличила число решений о демонтаже НТО в 1,6 раз во втором квартале года в сравнении с первым. Пока все решали, как спасти бизнес, мэрия решала, как его уничтожить», — считает Наталия Кошелева. Она уточнила, что у Бориса Титова, как уполномоченного по защите прав предпринимателей, есть полномочия на приостановку нормативных документов по сносу и демонтажу объектов. И «пока суд будет разбираться, люди будут работать».

В качестве примера нерационального подхода к малому бизнесу она привела остановку общественного транспорта напротив театра «Глобус», где проходила встреча с бизнес-омбудсменом. Несколько лет там стоял павильон, совмещенный с остановочным навесом. Бюджеты разных уровней получали минимум 35 тыс. рублей ежемесячно, то есть порядка 400 тыс. рублей в год. Там были рабочие места, остановка содержалась, была тревожная кнопка, лавочка для ожидающих транспорт пассажиров. «Пару лет назад предпринимателя убрали с этого места, в мэрии сказали, что будут благоустраивать. Бизнесмен был вынужден вывезти свой объект, и больше года на этом месте не было ничего – ни лавочки, ни навеса от дождя и снега. Фотографии можно найти в 2GIS. Буквально накануне приезда Бориса Титова привезли сюда остановку, наверное, совпадение. Она даже до конца не закреплена, некуда выбрасывать мусор. Наверное, это образец благоустройства, как его видит мэрия. На мой взгляд, это издевательство. На сайте КПРФ потом появилась информация, что это – выполнение наказа избирателей. Предприниматель потерял место, бюджет недополучил доходы, плюс муниципалитет потратился на эту остановку. В чьих интересах было принято такое решение – горожан, потребителей, бюджета Новосибирска? Или для того, чтобы КПРФ о выполнении наказов избирателей отчитывалась?», — рассказала Наталия Кошелева.

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