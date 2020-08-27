Председатель территориальной избирательной комиссии Новосибирска обратилась в Заельцовский межрайонный следственный отдел с просьбой привлечь к ответственности лиц, причастных к сбору подписей для регистрации кандидата Андрея Полякова.

Председатель территориальной избирательной комиссии Заельцовского района Новосибирска Тамара Примакова 27 августа попросила следственный комитет возбудить уголовное дело за фальсификацию документов при сборе подписей за самовыдвиженца в горсовет по округу № 10 Андрея Полякова – заместителя начальника железнодорожной станции Сокур.

Представитель избиркома (копия есть в распоряжении «Континента Сибирь») сообщила о показаниях двух свидетелей, которые уверяют, что подписи за Андрея Полякова у них собирала девушка, но листы были заверены неким Анатолием Грапольским. Свидетели заявили об этом 21 августа в ходе заседания Заельцовского районного суда по восстановлению регистрации Полякова кандидатом в депутаты. По закону каждый подписной лист заверяется только лицом, осуществлявшим сбор подписей.

«Оснований полагать, что сам кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 10 Андрей Анатольевич Поляков не знает своих сборщиков подписей у комиссии не имеется», – сообщает представитель избиркома в «заявлении о преступлении» с указанием на фальсификацию документов.

По округу № 10 в Совет депутатов Новосибирска помимо Андрея Полякова на выборы идет самовыдвиженец Екатерина Шалимова – соратница областного депутата, председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова. Также как независимый кандидат баллотируется учитель Виталий Малышев. «Единая Россия» выставила руководителя заельцовского партийного отделения Армана Озманяна, КПРФ – генерального директора ассоциации «ЖКХ-Контроль» Яна Бурдинского, ЛДПР – менеджера ООО «Содействие» Виталию Отовчиц, «Справедливая Россия» – директора ООО «Садгород» Нину Саттарову.

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