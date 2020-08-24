Расследование дела о пожаре в «Векторе» завершено в Новосибирске

Представители Следственного комитета РФ по Новосибирской области передали в суд уголовное дело о пожаре в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в котором обвиняется 38-летний прораб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прораба ООО «СМУ8 Групп» обвинили в нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч.1 ст. 216 УК РФ). С 7 августа по 16 сентября 2019 года организация вела ремонтные работы на пятом этаже одного из корпусов центра вирусологии «Вектор».

ЧП произошло во время окраски стен 16 сентября 2019 года в районе 17.00 по местному времени. Как установило следствие, прораб нарушил технику безопасности, не обеспечив помещение мобильной вытяжкой вентиляции.

По оценке следователей, пожар нанёс крупный ущерб научному центру. Кроме того, один из работников получил тяжкие телесные повреждения – ожоги шеи, головы, туловища, рук и ног.

Возгорание быстро ликвидировали, несущие конструкции здания не пострадали. Также отмечается, что угрозы для населения не было, а утечки опасных биологических объектов не выявили.

Ранее сообщалось, что учёные новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали вакцину от нового типа коронавируса. О первых результатах её испытаний рассказала главный санитарный врач РФ Анна Попова во время рабочей поездки в Новосибирскую область.

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