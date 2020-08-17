Во время рабочей поездке в Новосибирскую область главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о первых результатах испытаний вакцины от нового типа коронавируса, разработанной учеными Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова посетила 17 августа с рабочей поездкой Новосибирск и провела совещание в правительстве региона по текущей эпидемиологической ситуации. В ходе брифинга она рассказала о первых результатах испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» для профилактики COVID-19.

По словам Анны Поповой, первые добровольцы, которым уже введена вакцина разработки новосибирских ученых, имеют нормальную температуру и самочувствие.

«Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — уточнила главный санитарный врач.

В настоящее время центр вирусологии «Вектор» приступает ко второму этапу испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». Всего, как ранее в интервью «РИА Новости» сообщал директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов, планируется ввести вакцину 300 добровольцам. Если полученные в сентябре результаты испытаний будут хорошими, то начнется регистрация вакцины. Также Ринат Максютов отмечал, что до введения вакцины человеку, ее испытали на четырех видах животных – мышах, морских свинках, кроликах и приматах.

Напомим, ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о готовности региона принять первую зарегистрированную вакцину разработки центра имени Гамалеи. В первую очередь в области будут привиты медицинские работники и сотрудники сферы образования – всего около 110 тысяч человек.

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