Несмотря на элементы «ковидного нигилизма» на старте, в Новосибирской области удалось выстроить эффективную систему борьбы с COVID-19. Об этом во время рабочей поездки в регион рассказала главный санитарный врач, глава Роспотребназдора РФ Анна Попова.

Во время совещания с губернатором Андреем Травниковым в правительстве Новосибирской области 17 августа глава Роспотребназдора РФ Анна Попова положительно оценила принятые в регионе меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Регион достаточно непросто входил в эту ситуацию, учитывая элементы «ковидного нигилизма» на старте. Это обусловило определенный рост в самом начале. Но затем и отношение жителей, и готовность медицинского сообщества, моих коллег из Роспотребнадзора, организация активной работы штаба правительства области и губернатора и сработали в «плюс». Мы сегодня видим стабильную ситуацию, а в последние две недели она динамично улучшается: темп прироста составляет 0,6-0,7. Это среднероссийский темп на сегодняшний день. Могу сказать, что такая ситуация демонстрирует хороший организаторский подход», — подчеркнула главный санитарный врач РФ.

По итогам прошедшей рабочей встречи главный санитарный врач сделала вывод, что Новосибирская область полностью готова приступить с 1 сентября к очному обучению школьников при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Андрей Травников сообщил главному санитарному врачу, что в регионе в период пандемии коронавирусной инфекции ни разу не принимали пакетных мер по ослаблению ограничений. «Мы принимали точечные взвешенные решения, каждое из которых сопровождалось компенсационными дополнительными ограничениями. Например, возобновление работы промышленных предприятий мы сопровождали массовой дезинфекцией территории; а сферы услуг — компенсировали введением масочного режима на предприятиях. Разрешение прогулок и занятий спортом на улице вводили одновременно с запуском системы мониторинга, мобильного приложения «112 — Экстренная помощь». Я считаю, что этот бесценный опыт, который мы накопили за период пандемии, позволит нам мягко и контролируемо начать учебный год 1 сентября в очном формате», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, снижение коэффициента распространения инфекции позволило региону получить от Роспотребнадзора разрешение на переход на второй уровень снятия ограничительным мер. Это даст возможность постепенно вернуть к штатной работе лечебные учреждения и уже в ближайшее время начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации.

Напомним, ранее Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил статистику за неделю с 8 по 14 августа, по которой Новосибирская область замыкает «тройку» самых благополучных субъектов СФО с наиболее низким процентом прироста инфицированных коронавирусом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.