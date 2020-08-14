Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил статистику за неделю с 8 по 14 августа.

По состоянию на 14 августа показатель прироста количества жителей, которым был поставлен диагноз COVID-19, в Новосибирской области равняется 5% — за одну неделю он уменьшился на 2%. 14 августа регион переместился с 6-го места на 8-е в СФО по проценту прироста выявленных случаев COVID-19 и теперь замыкает «тройку» самых благополучных субъектов СФО с наиболее низким процентом прироста инфицированных коронавирусом.

На неделе ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев инфекции заметно уменьшился по сравнению с предыдущим периодом, снизившись к концу недели до 67 человек в сутки. Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 8 августа — 99 человек за сутки.

На 1-ом месте по приросту в СФО вновь оказался Кузбасс (16%). Второе место занимает Омская область — 10%, на 3-ем месте — Томская область (8%).

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