Росгвардия оспаривает выдачу разрешения на строительство жилого комплекса в зоне, прилегающей к аэродрому «Гвардейский». Как ранее писал «Континент Сибирь», в связи с тем, что не установлены границы санитарно-защитных зон приаэродромных территорий в Новосибирске, под вопросом оказалось строительство и ввод в эксплуатацию около 70 объектов.

О том, что Росгвардия подготовила иск о несогласии с выдачей 20 июля разрешения на строительство нового жилого комплекса «Авиатор» группы компаний «Брусника. Сибакадемстрой», сообщило агентство ЦДЖ. Жилой квартал «Авиатор» планируется построить на улице Аэропорт. Площадь участка – 25 588 кв. м. В квартал войдут многоквартирные среднеэтажные дома (5-8 этажей), автостоянки и объекты обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного дома. Срок сдачи – второй квартал 2022 года.

Это уже второй иск Росгвардии к мэрии Новосибирска. На прошлой неделе «Континент Сибирь» рассказывал, что руководство войсковой части 3733 Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, в чьем ведении находится аэродром «Гвардейский, обратилось в прокуратуру Новосибирской области с письмом, в котором предупредило, что объект, возведенный по адресу Новосибирск, ул. Аэропорт, 1/1, угрожает безопасности полетов. Росгвардия также обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к мэрии Новосибирска о незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Аэропорт» (застройщик «Вира-Строй»).

Мэр города Анатолий Локоть 14 августа, отвечая на вопрос «Континента Сибирь», еще раз обратил внимание на то, что установление границ приаэродромных территорий, как того требуют новые изменения в Воздушный кодекс, не входит в компетенцию муниципалитета. Федеральные ведомства до сих пор не провели зонирование, чтобы определить границы, где и какой этажности объекты можно строить. «К сожалению, сегодня ситуация такова, что в течение переходного периода от старых норм закона к новым, у нас появились объекты, которые физически построены. Построены, в том числе, за счет средств дольщиков. Муниципалитет исходит прежде всего из интересов жителей Новосибирска. Мы не можем остановить развитие города. Поэтому неизбежно данную проблему надо решать, соблюдая российское законодательство. Поэтому я думаю, что выход из ситуации будет найден», – уверен Анатолий Локоть. По его словам, этим занимается не только муниципалитет, но и губернатор и областное правительство. «Поиск выхода из этой ситуации интенсивно ведется», – сказал градоначальник.

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