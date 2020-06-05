Смогут ли новосибирские застройщики осваивать участки в границах приаэродромных территориях?

На территории Новосибирска находятся несколько аэродромов, границы санитарно-защитных зон которых не установлены, как этого требует законодательство. В результате сложилась ситуация, что все построенные на этой территории объекты, разрешение на строительство которых было выдано после 1 июля 2017 года, признаются незаконными. А выдача новых разрешений просто невозможна. «Континент Сибирь» узнал, как решается эта проблема в Новосибирске.

Первым забило тревогу Управление архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) мэрии Новосибирска. В конце 2019 года в муниципалитет поступило письмо из Управления Сибирского округа войск национальной гвардии о том, что до установления границ приаэродромных территорий, как того требует Воздушный кодекс РФ архитектурно-строительное проектирование, строительство любых объектов капитального строительства независимо от их высоты должны осуществляться лишь при согласовании войсковой частью №3733 аэродрома Новосибирск «Гвардейский». А в марте уже прокуратура Новосибирска направила в УАСИ представление об устранении нарушений градостроительного и воздушного законодательства при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Аэропорт 1/1 (жилой комплекс «Аэропорт» компании «ВИРА-Строй»).

В представлении в частности говорится, что федеральным законом №135 еще в июле 2017 года в Воздушный кодекс РФ были внесены изменения, устанавливающие новый порядок согласования строительства объектов в пределах приаэродромных территорий. Размещение объектов, способных угрожать безопасности полётов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, необходимо согласовывать с организациями, в ведении которых находятся аэродромы. Кроме того, для получения этого согласования нужно положительное заключение Роспотребнадзора.

Установление приаэродромных территорий не входит в компетенцию муниципалитета. Этим должны заниматься федеральные власти. УАСИ обратилось за помощью к депутатам Заксобрания Новосибирской области. На имя председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Евгения Покровского было направлено письмо за подписью начальника УАСИ мэрии Новосибирска Евгения Улитко.

В своем письме (копия есть в распоряжении редакции) глава УАСИ отмечает, что сегодня невозможно получить согласование размещения объектов в границах приаэродромных территорий, и одновременно наложен запрет на выдачу новых разрешений.

Так, мэрия Новосибирска в период с марта по май 2020 года отказала в выдаче разрешений на строительство 56 объектов. Речь в том числе о реконструкции операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34», школы по ул. Михаила Немыткина, детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, а также 8 многоквартирных домов общей площадью 173 550 кв. м, центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации, объектов инженерной инфраструктуры и железнодорожного пути.

Согласованию подлежат все объекты капитального строительства, вне зависимости от их высоты, в том числе индивидуальные жилые дома, подземные сооружения, линейные объекты, социальные объекты, малоэтажная, многоэтажная жилая и общественная застройка

Как рассказал «Континенту Сибирь» в доверительной беседе один из членов комитета по строительству Заксобрания области, сегодня ситуация дошла до того, что многие серьезные строители останавливают работы. «Довели до того, что людям не дают разрешение выходить на стройку. В период самоизоляции строить разрешили, а разрешение на строительство не дают. Сегодня в УАСИ лежат документы на 70 с лишним объектов, но разрешения не подписываются. А это не только магазины и ларьки, но и сады, школы, медицинские учреждения – а это уже угрозы невыполнения федеральных программ. Разрешений на строительство нет, значит, строители начнут сокращать объемы, следовательно, рабочие, а это тысячи человек, окажутся на улице. Рабочие места придется сокращать», – подчеркнул собеседник издания.

Обсудив письмо УАСИ на комитете по строительству, депутаты Заксобрания направили обращение на имя губернатора Андрея Травникова с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации при строительстве и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства в границах приаэродромных территорий.

По мнению одного из членов комитета по строительству, проблема осложняется тем, что зонирование должны провести либо минобороны, либо федеральное агентство воздушного транспорта (в отношении своих аэродромов). «Не согласовывают не потому что нельзя, а потому что территории вокруг аэродромов не прозонированы, как этого требуют новые изменения в Воздушный кодекс, на картах не отмечены. Надзорные органы – Роспотребнадзор, Росстройнадзор – говорят, что поскольку непонятно, в какой зоне построен тот или иной объект, согласовывать не будут. Обращаясь к правительству РФ, они предлагают хотя бы отвести зоны, так как по закону это обязанность федеральных властей. Нужно принять постановление и отметить все на карте. Тогда всем разрешающим органам будет понятно, что в 15 км можно строить, в 3 км – другая ситуация. Всего таких зон семь. У них есть ограничения по этажности, освещенности и профильности, что можно строить, что нельзя. Наши строители возмутились тем, что правительство за три года так и не установило границы приаэродромных территорий, не зафиксировало их, как положено. Раз документов нет, надзорные органы не дают заключение, и все зависло», – считает депутат.

В конце мая Андрей Травников провел закрытое совещание, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация. В пресс-службе губернатора на запрос «Континента Сибирь» об итогах встречи не ответили. По информации издания, на совещании у главы региона обращение в правительство РФ подписали не все, присутствовавшие на встречи строители. Тем не менее, была создана рабочая группа, в которую вошли представители регионального строительного сообщества. Они будут добиваться решения вопроса. «Проблема стоит очень остро – она не разрешается между местными и федеральными властями. А строители – заложники», – констатировал участник закрытой встречи у губернатора.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

Аэродромы Новосибирска: ПАО «Компания «Сухой», осуществляющая эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации Новосибирск «Ельцовка» войсковая часть № 3733, уполномоченная Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, в ведении которой находится аэродром государственной авиации Новосибирска «Гвардейский» войсковая часть № 12739, уполномоченная Министерством обороны Российской Федерации, в ведении которого находится аэродром государственной авиации Новосибирск «Толмачево»

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