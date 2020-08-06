Мэрия Новосибирска поборется с Росгвардией за ЖК «Аэропорт»

Мэрия Новосибирска намерена отстаивать правомерность выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Аэропорт». Об этом сегодня, 6 августа, в ходе пресс-конференции рассказал мэр Анатолий Локоть.

Разрешение на заселение жилого комплекса «Аэропорт», построенного компанией «ВИРА-строй» рядом с аэродромом «Гвардейский», управление архитектурно-строительной инспекции мэрии выдало 30 июля. И уже на следующий день руководство войсковой части 3733 Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, в чьем ведении находится аэродром, обратилось в прокуратуру Новосибирской области с письмом, в котором предупредило, что объект, возведенный по адресу Новосибирск, ул. Аэропорт, 1/1, угрожает безопасности полетов. Росгвардия настаивает на проверке законности выдачи разрешения на ввод жилого комплекса и просит принять меры в отношении виновных должностных лиц, а также не допустить заселение дома.

Ранее руководство войсковой части 3733 требовало приостановить действия, связанные с вводом ЖК «Аэропорт» в эксплуатацию, в Арбитражном суде Новосибирской области. 23 июля суд истцу отказал, указав на не предоставление достаточных доказательств обоснованности запрошенной меры.

«Вопрос серьезный, – отметил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов, – он связан с переговорами с руководством не только Сибирского округа войск нацгвардии, но и на федеральном уровне. Мы находимся в стадии поиска решения, и, думаю, оно будет найдено».

По словам новосибирского градоначальника, мэрия «ничего не нарушила». «Мы ответственно действуем как в отношении застройщика, так и, самое главное, в отношении дольщиков, которые вложились в этот объект. Множить количество проблемных объектов на территории города было бы неправильно. Мы считаем, что мы правы. Надзорные органы нас рассудят. Если не получится, то будем отстаивать нашу позицию в суде», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Между тем, как сообщает сайт застройщика, сегодня началась выдача ключей от квартир ЖК «Аэропорт».

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