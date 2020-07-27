Во время рабочей поездки в Ордынский район, состоявшейся 23 июля, губернатор Андрей Травников провёл совещание по вопросу рекреационного развития Караканского бора. На совещании было принято решение придать бору статус природного парка.

Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области в ходе оперативного совещания, прошедшего в правительстве региона 27 июля, губернатор поручил подготовить в течение недели нормативные документы по приданию Караканскому бору особого природоохранного статуса природного парка.

«Пока обсуждается вопрос по итогам выездного совещания в Ордынском районе, разрабатывается дорожная карта, просьба подготовить нормативный документ уровня губернатора и правительства, чтобы мы его приняли, подписали, чтобы возможности отступить от этого документа у нас не было. Просьба подготовить в течение недели», – подчеркнул Андрей Травников.

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