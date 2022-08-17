Караканский бор в Новосибирской области признан особо охраняемой природной территорией

Правительство Новосибирской области одобрило проект постановления о создании особо охраняемой природной зоны в Караканском бору. Она включит в себя территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов общей площадью 100,8 тысяч гектаров.

Созданный в особо охраняемой зоне природный парк охватит всю территорию бора, сообщает пресс-служба областного правительства 17 августа по итогам совещания в понедельник.

«Основная цель создания природного парка – сохранение природных ресурсов Караканского бора и упорядочивание природопользования на данной территории. Природный парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Земли населенных пунктов исключены из его границ. При этом исторически сложившиеся интересы местных жителей и хозяйствующих субъектов учтены», – отметил на совещании 15 августа и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.

В новом природном парке выделят несколько функциональных зон: заповедную, традиционного природопользования, лесохозяйственного использования, рекреационную и историко-культурных объектов. По словам Алексея Севастьянова, на территории бора будет разрешена упорядоченная многоцелевая хозяйственная и рекреационная деятельность, которая не должна нанести ущерб природным ресурсам и экологическим системам.

Также на территории природного парка будет запрещено заключать новые договоры аренды лесных участков для заготовки древесины, вести промысловую охоту, предоставлять земельные участки для ведения садоводства и огородничества, а также индивидуального гаражного или жилищного строительства, хранить и применять ядохимикаты, минеральные удобрения, химические средства защиты растений и стимуляторы роста, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, вести геологоразведочные изыскания и разрабатывать полезные ископаемые, за исключением добычи подземных вод.

Напомним, природный парк «Караканский бор» планируется окончательно оформить к 2023 году. Решение о присвоении этой территории особо природоохранного статуса было принято ещё в 2020 году, тогда же был утверждён план мероприятий по созданию парка.