К 2023 году в Новосибирской области планируется создать природный парк «Караканский бор»

Природный парк «Караканский бор» планируется создать к 2023 году в Новосибирской области. Уже сейчас проект о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) направлен на согласование в федеральные органы власти, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

Валерий Шрейдер напомнил, что в регионе утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию природного парка «Караканский бор», и в настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. Отметим, согласно «дорожной карте», границы парка будут установлены в первой половине 2022 года.

«Были получены согласования от всех заинтересованных муниципальных образований, сельских поселений, общественных организаций, органов власти, которые расположены на территории Новосибирской области. Подготовлен проект постановления по режиму и направлен на согласование в федеральные органы, непосредственно в Минприроды и Минобороны. <…> Что касается непосредственно сроков, то «Караканский бор» у нас окончательное принятие решения стоит на 2023 год, потому что вопрос связан в том числе с созданием учреждения и дополнительным финансированием на эти мероприятия и проведения работ», — отметил Валерий Шрейдер.

Решение о присвоении Караканскому бору особого природоохраняемого статуса природного парка было принято в прошлом году. Парк разместится на площади около 110 тыс. га, за исключением земель населенных пунктов из границ охраняемой зоны.

Валерий Шрейдер также сообщил о создании особо охраняемой природной территории в Заельцовском бору. Напомним, соглашение об этом было подписано в середине марта текущего года новосибирскими властями.

«Что касается территории Заельцовского бора, в настоящий момент у нас заканчивается работа по установлению различных зон, то есть эта работа проводится по контракту. К сожалению, на сегодняшний момент министерство не совсем удовлетворило то качество материалов, которое заказчик нам предоставил. Мы находится на стадии расторжения контракта», — отметил Валерий Шрейдер.

Он уточнил, что на объекте также разработана «дорожная карта» по проведению работ. Уже сейчас режим по особой охране территории разработан — он находится на согласовании города Новосибирска и органов исполнительной власти.

«После его согласования также будет продолжена работа по установлению конкретных границ, постановке их на кадастр, и направление постановления в федеральные органы власти для дальнейшего согласования. После этого будет приниматься решение о создании.<..> По «Заельцовскому бору» у нас по плану графика на следующий год стоит его создание. Думаю, в первой половине мы постараемся его организовать», — сказал Шрейдер.