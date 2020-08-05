Глава региона Андрей Травников подписал распоряжение правительства Новосибирской области от 04.08.2020 № 327-рп «О проведении подготовительных работ по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор» Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Во время рабочей поездки в Ордынский район, состоявшейся 23 июля, губернатор провел совещание по вопросу рекреационного развития Караканского бора. После совещания было принято решение придать бору статус природного парка.

В соответствии с ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор» Новосибирской области.

Согласно этой карте, будут подготовлены материалы обоснования создания в Новосибирской области особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор». Запланированы работы по предварительному графическому описанию границ природного парка, его функциональных зон и охранной зоны, подготовлен проект постановления губернатора Новосибирской области об установлении охранной зоны природного парка и ее границы, проведены другие работы.

Реализацию мероприятий «дорожной карты» поручено обеспечить областному министерству природных ресурсов и экологии во взаимодействии с администрациями Ордынского, Искитимского, Сузунского районов и региональным департаментом имущества и земельных отношений.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.