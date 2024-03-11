Над Караканским бором сгустился озон

В ходе исследований с борта самолета ученые зафиксировали редкое явление интрузии озона в Новосибирской области.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в консорциуме «Российские инновационные технологии мониторинга углерода», явление было обнаружено над Караканским бором. Подобный феномен за 20 лет самолетного зондирования был зафиксирован не более десятка раз.

По словам руководителя лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы имени Зуева Бориса Белана, озон обычно присутствует в стратосфере на высотах от 10 до 50 км над поверхностью Земли. В ходе интрузии он проникает в более низкий слой, тропосферу. Это явление не только влияет на состав земной атмосферы, но и может сказаться на климатических условиях.

В частности, присутствие озона в высоких концентрациях отрицательно воздействует на растительность, снижая урожайность по некоторым видам до 50%. Учены планируют продолжить исследования.

Научный консорциум «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» является одним из шести консорциумов, созданных для разработки «Российской системы климатического мониторинга» (проект курирует минэкономразвития России). В состав консорциума «РИТМ углерода» входят 18 научных центров и институтов РАН, два университета, а также Рослесинфорг.

Ранее новосибирские ученые предложили создать в регионе подземные хранилища углекислого газа. По мнению выступивших с инициативой сотрудников вузов, проект по подземному размещению углекислого газа можно организовать в форме государственно-частного партнерства.