«Партия Роста» выступила за мораторий на отмену ЕНВД

«Партия Роста» выступила с предложением наложить мораторий на отмену Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая планируется с начала нового года. По оценке представителя партии в Новосибирской области, с отменой ЕНВД нагрузка на бизнес вырастет в разы.

В своем заявлении «Партия Роста» предлагает сохранить ЕНВД до тех пор, «пока не возобновится устойчивый экономический рост». В качестве альтернативы возможна адаптация для нынешних плательщиков налога «упрощенку» и патентную систему. «Нужно разрешить работу юридических лиц на патенте, повысить планки применения ПСН до 50 занятых и 150 млн. рублей выручки в год. А для УСН в тех видах деятельности, которые сегодня имеют право применять ЕНВД, снизить налоговую ставку. Снизить на федеральном уровне, единообразно для всех – потому что регионы, как правило, даже имея такую возможность, торговлю и общепит сегодня игнорируют. А чтобы заинтересовать регионы – передать доходы по УСН, хотя бы половину, в местные бюджеты», — предлагается в обращении. Чтобы ЕНВД не стал инструментом дробления крупного бизнеса и фактического ухода от налогообложения, в «Партии Роста» предложили установить для этого режима ограничение по максимальной выручке, например, по аналогии с УСН, 150 млн. рублей в год.

По оценке кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от «Партии Роста», вице-президента Ассоциации малоформатной торговли Наталии Кошелевой, с отменой режима ЕНВД налоговая нагрузка на малый бизнес в регионе может вырасти в разы. «Мы подсчитали, сколько придется платить на иных существующих системах налогообложения (упрощенной и общей) при условии отмены ЕНВД тем субъектам МСП, которые сейчас его применяют. По нашим подсчетам, налоговая нагрузка вырастет от трех до семи раз. При переходе на «упрощенку» платить придется от доходов 6% и 15% от доходов минус расходы. При этом в Новосибирской области установлены максимальные ставки УСН, поэтому, надо полагать, что налоговая нагрузка вырастет, минимум, в пять раз. Мы общались с предпринимателями, работающими в сфере общественного питания, магазины продуктов, одежды и обуви, малоформатной торговли, аптек – все они прогнозируют в среднем пятикратный рост налоговой нагрузки», — рассказала Наталия Кошелева.

По ее словам, переход на новый режим налогообложения также повлечет за собой для бизнеса усложнение документооборота, появление необходимости в услугах более квалифицированного и высокооплачиваемого бухгалтера и другие сложности, все это опять же выражается в кратном росте расходов. «Мы считаем, что для субъектов МСП рост налогов в пять раз недопустим в принципе, а в период пандемии это кощунство. Будем настаивать и делать все для того, чтобы у предпринимателей осталась возможность работать на ЕНВД до конца 2024 года в соответствии с Нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Мы должны поддерживать бизнес, а не убивать его увеличивая в разы налоговую нагрузку. Кроме того, сохранить ЕНВД важно не только для самих предпринимателей, но и для покупателей, для каждого из нас, понятно же, что в конечном счете заплатить больше придется нам с вами. Благосостояние людей должно расти. Будем эту позицию отстаивать!», — сказала Наталия Кошелева.

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