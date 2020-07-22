На прошедшем 21 июля брифинге вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала представителям средств массовой информации о проекте реконструкции старейшего дома культуры Академгородка, сообщил пресс-центр мэрии.

Проект реконструкции ДК «Академия» обновят и представят к 120-летию со дня рождения академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, а в его обсуждении будут принимать участие жители Академгородка и архитекторы. Проект реконструкции ДК «Академия» был разработан в 2012 году, но тогда его не удалось реализовать из-за размеров участка, так как проект был рассчитан на большую площадь. Мэрия Новосибирска решала вопрос передачи земли вокруг дома культуры. Землю передали, однако, за это время проект реконструкции здания устарел.

«Сейчас земля передана муниципалитету. Можно было просто обновить старый проект, но прошло уже достаточно времени, и он устарел – появились новые технологии в строительстве и архитектуре, новые запросы у людей. Прежде чем обновлять проект, мы хотим провести в Академгородке большой воркшоп с жителями и архитекторами, чтобы узнать их мнения, что они хотят видеть в ДК «Академия», – сообщила на брифинге заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Предложения жителей Академгородка проанализируют эксперты. Готовый проект реконструкции ДК «Академия» будет представлен 19 ноября – к 120-летию со дня рождения академика Михаила Лаврентьева. В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация, а реконструкция начнется в 2022 году. Финансировать реконструкцию планируется в рамках проекта «Академгородок 2.0».

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