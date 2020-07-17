В предстоящие выходные погода в Новосибирске и по области существенно не изменится: температура воздуха снизится, но лишь на 1-2 градуса по сравнению с предыдущими днями, сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
В пятницу 17 июля столбик термометра днём поднимется до +31°С, по оценкам метеорологов есть вероятность кратковременного дождя. Ветер северный, 3 м/сек. Ночью также возможен дождь, воздух прогреется до +17°С.
В субботу ожидается ясная солнечная погода без осадков, температура воздуха будет около +28°С, ветер северо-восточный, около 4 м/сек. Такую же погоду синоптики предсказывают и в воскресенье, 19 июля: +28°С..+29°С, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный, около 3 м/сек.