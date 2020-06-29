В Новосибирской области уже проголосовало свыше 360 тысяч человек по изменениям в Конституцию России. Голосование проходит безопасно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Почти 46 тысяч человек проголосовали на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях и придомовых территориях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо напомнила, что в регионе с 25 до 30 июня организована процедура голосования до дня голосования: «Это очень удобно, поскольку у каждого избирателя есть возможность выбрать любое удобное время и способ, чтобы отдать свой голос. Кроме того, процесс голосования в течение нескольких дней позволит исключить одномоментное нахождение 1 июля на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавирусной инфекции».

Голосование в области проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, разработанными Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором. Все желающие члены избирательных комиссий Новосибирской области, задействованные в работе на общероссийском голосовании, протестированы на коронавирус. Члены избиркомов оснащены всеми средствами индивидуальной защиты. Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям.

На входе в помещение для голосования организован температурный контроль. Для дезинфекции контактных поверхностей — ящиков для голосования, кабин, столов, стульев — избирательные комиссии обеспечены антисептическими средствами, у входа в помещение размещен дезинфекционный коврик, для соблюдения дистанции на пол нанесены линии разметки. Процедура голосования организована таким образом, чтобы ограничить личный контакт: граждане не будут давать паспорт в руки членам участковых комиссий.

В областном избиркоме сообщили, что за первые три дня общероссийского голосования проголосовали 365 584 избирателя – это 17% от общего количества избирателей нашего региона. В помещениях УИК проголосовали 241 627 избирателей (66,1 % от общего количества проголосовавших), количество проголосовавших «на дому» составило 78 036 человек (21,3%). Также голосование проходит на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях, придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, в которых нет избирательных участков – таким способом проголосовали 45 921 человек (12,6 %).

«Я пришел на избирательный участок с чувством исполнить свой гражданский долг и призываю каждого прийти и проголосовать. Поправки в Конституцию назревали очень давно, особенно в таких важнейших пунктах, как федеральные территории, как институт защиты семьи и брака, защита животных, гарантированная индексация пенсий, МРОТа. Много из этого предусмотрено в действующих и уже зарекомендовавших себя законов, и то, что это будет закреплено Конституцией, является гарантией исполнения», – сказал солист НОВАТа Карен Мовсесян.

«Для меня как для доктора, наверное, наиболее важные те поправки, которые обозначают социальный пакет. Их много. И прежде всего, это изменения в гарантии получения социального пакета наших граждан, пенсионеров. Много изменений и в здравоохранении. Второй важнейший момент – я двумя руками голосую за пункты о суверенитете нашей страны, о неделимости территории, – отмечает главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов. – И сегодня у нас год святой, святой своей памятью – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И то, что в Конституции появилась фраза о том, что Российская Федерация чтит память своих защитников, очень важно. За все это, я думаю, наши земляки должны сегодня проголосовать».

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