По итогам 2019 финансового года, подведенного в ходе онлайн-конференции Softline Cloud, Сибирь и Дальний Восток в совокупности заняли третье место по объемам продаж облачных решений, разделив эту позицию с Северо-Западом. На первом месте закономерно оказался Центральный федеральный округ вместе с Москвой, второе место заняло Приволжье.

Наиболее востребованными услугами у сибиряков, по словам спикеров конференции, в 2019-20 годах являются сервисы аренды оборудования (HaaS, Dedicated). По словам руководитель группы регионального развития департамента «облачных» технологий Softline Владимира Егорычева, почти половина всех продаж за последний год пришлась именно на этот сегмент и возможная причина такого повышенного внимания заключается в нехватке в регионе коммерческих ЦОДов.

Коронавирус и другие кризисные условия этот тренд не погасили, а только усилили – в текущих условиях потребление облачных сервисов растет интенсивно, чем обычно, но радикальных приростов нет. «В период пандемии резко возрос интерес к созданию виртуальной инфраструктуры для дистанционной работы: аренде VDI – удаленных рабочих столов – и вычислительных мощностей, – продолжает Владимир Егорычев. – Спрос на эти услуги вырос почти втрое».

Он добавил, что в целом динамика роста этой весной опережает среднегодовые показатели: например, если обычно сибирский облачный рынок показывает плавный рост в пределах 40%, то результат мая 2020 года оказался на 46% выше, чем результат аналогичного периода прошлого года.

Что касается спроса на облачные услуги, по данным участников конференции, первое место по объемам потребления в Сибири традиционно удерживает сфера ритейла, на втором месте – финансовый сектор и страховые организации, на третьем – производственные организации. Изменилось только соотношение между ними: если раньше ритейл был абсолютным лидером и генерировал почти столько же выручки, сколько все остальные отрасли, то этой весной распределение долей стало значительно более равномерным.

Также спикеры упомянули о том, что в сегменте крупных корпоративных заказчиков растет интерес к частным облакам и гибридным решениям. Чаще всего это связано с желанием повысить уровень безопасности и производительность виртуальной инфраструктуры.

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