Больно ударив по экономике, пандемия коронавируса не только вынудила миллионы людей перейти на удаленную работу, но и заставила компании искать эффективные технологии для существования в новой реальности.

Информационные технологии помогают бизнесу оперативно реагировать на новые вызовы на различных уровнях — от организации работы компании до поддержания и повышения уровня удовлетворения потребительских ожиданий. Сегодня ИТ-подразделения вошли в число ключевых структур любой организации. Перед ними встал ряд важных задач – от снижения издержек до усиления защиты информации от внешних угроз и обеспечения бесперебойного функционирования корпоративных сервисов при высокой нагрузке на ИТ-инфраструктуру организаций.

Облачные технологии – одно из самых универсальных решений. В облаке можно создать полноценный защищенный виртуальный офис, оперативно регулировать доступные виртуальные мощности в зависимости от текущих потребностей бизнеса, что в свою очередь позволяет сделать затраты на ИТ более гибкими.

Softline обладает международным опытом в развертывании облачных решений для бизнеса любого масштаба – от небольших частных компаний до международных холдингов. Именно поэтому в компании появилась идея организовать online площадку для эффективного обмена опытом между ИТ-экспертами, заказчиками Сибири и Дальнего Востока и производителями ИТ-решений – Softline Online Conference

18 июня в 14:00 по новосибирскому времени на виртуальной площадке соберутся руководители ИТ-департаментов, директора и управляющие предприятий сферы ритейла, финансов, промышленности, строительства, услуг и все специалисты, заинтересованные в эффективной работе бизнеса в новом мире.

На повестке дня:

Роль ИТ в поддержке бизнеса региона.

ИТ-инфраструктура в кризис: текущее состояние, динамика развития, тренды.

Что менять? Бизнес-процессы или бизнес-модели?

Как повысить производительность работы без существенных затрат?

Что необходимо предусмотреть для того, чтобы работать без перебоев?

Как и на чем можно и нужно сэкономить?

Лучшие практики решения ИТ-задач «от первого лица»: перед вами выступят представители ИТ-департаментов крупнейших российских компаний

Мероприятие реализовано при поддержке ведущих мировых производителей: Google, Cisco, NetApp, Veeam, VMware, Hewlett Packard Enterprise, Intel. Ведущим и модератором встречи станет Бизнес-тренер по деловым коммуникациям, Executive коуч, MBA, к.т.н. Александр Парамонов.

Доступ к площадке бесплатный, но необходима регистрация.

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