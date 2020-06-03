Больно ударив по экономике, пандемия коронавируса не только вынудила миллионы людей перейти на удаленную работу, но и заставила компании искать эффективные технологии для существования в новой реальности.
Информационные технологии помогают бизнесу оперативно реагировать на новые вызовы на различных уровнях — от организации работы компании до поддержания и повышения уровня удовлетворения потребительских ожиданий. Сегодня ИТ-подразделения вошли в число ключевых структур любой организации. Перед ними встал ряд важных задач – от снижения издержек до усиления защиты информации от внешних угроз и обеспечения бесперебойного функционирования корпоративных сервисов при высокой нагрузке на ИТ-инфраструктуру организаций.
Облачные технологии – одно из самых универсальных решений. В облаке можно создать полноценный защищенный виртуальный офис, оперативно регулировать доступные виртуальные мощности в зависимости от текущих потребностей бизнеса, что в свою очередь позволяет сделать затраты на ИТ более гибкими.
Softline обладает международным опытом в развертывании облачных решений для бизнеса любого масштаба – от небольших частных компаний до международных холдингов. Именно поэтому в компании появилась идея организовать online площадку для эффективного обмена опытом между ИТ-экспертами, заказчиками Сибири и Дальнего Востока и производителями ИТ-решений – Softline Online Conference
18 июня в 14:00 по новосибирскому времени на виртуальной площадке соберутся руководители ИТ-департаментов, директора и управляющие предприятий сферы ритейла, финансов, промышленности, строительства, услуг и все специалисты, заинтересованные в эффективной работе бизнеса в новом мире.
На повестке дня:
- Роль ИТ в поддержке бизнеса региона.
- ИТ-инфраструктура в кризис: текущее состояние, динамика развития, тренды.
- Что менять? Бизнес-процессы или бизнес-модели?
- Как повысить производительность работы без существенных затрат?
- Что необходимо предусмотреть для того, чтобы работать без перебоев?
- Как и на чем можно и нужно сэкономить?
- Лучшие практики решения ИТ-задач «от первого лица»: перед вами выступят представители ИТ-департаментов крупнейших российских компаний
Мероприятие реализовано при поддержке ведущих мировых производителей: Google, Cisco, NetApp, Veeam, VMware, Hewlett Packard Enterprise, Intel. Ведущим и модератором встречи станет Бизнес-тренер по деловым коммуникациям, Executive коуч, MBA, к.т.н. Александр Парамонов.
Доступ к площадке бесплатный, но необходима регистрация.