Все больше предприятий начинают использовать в своей работе различные цифровые инструменты, помогающие упростить менеджмент и ведение бизнеса в целом. Например — холдинг «РусАгроМаркет», внедривший систему управления новосибирским оптово-распределительным центром (ОРЦ) сельхозпродукции в облаке CloudMTS. Информацией об этом поделилась пресс-служба компании.

Сообщается, что холдинг перенёс в облако сведения более чем о 1000 видов товаров, находящихся на складе. При этом, использование облачного решения позволило компании сэкономить на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры.

Теперь все товары крупнейшего сибирского ОРЦ «РусАгроМаркета» занесены в WMS (систему управления складом), развернутую в виртуальной инфраструктуре CloudMTS. Это упростило взаимодействие между поставщиками и покупателями. Кроме того, используя виртуальную инфраструктуру, в 2022 году компания запустила В2В маркетплейс «Русагро.маркет», где средние оптовики, представители несетевой розницы и HoReCa делают оптовые заказы продуктов питания для дальнейшей перепродажи. Маркетплейс работает на базе логистической инфраструктуры «РусАгроМаркет» в Сибирском федеральном округе. К площадке уже подключено более 150 компаний.

Также провайдер установил на инфраструктуре холдинга программно-аппаратный комплекс SD-WA для того, чтобы наладить бесперебойную связь между различными частями предприятия. Это позволило компании избежать разрывов связи при соединении как между Москвой, где находится головной офис, и Новосибирском, так и при работе с несколькими провайдерами интернета в самом городе.

«Одной из важнейших задач, стоявших перед нами при развертывании IT-инфраструктуры ОРЦ, было обеспечение ее безотказной работы, и эту проблему нам удалось решить благодаря настройке бэкапов в облаке. Возможность в любой момент восстановить наши IT-системы в облаке дает нам уверенность в нашей инфраструктуре и возможность работать с множеством поставщиков и контрагентов, не опасаясь простоев в работе. А разветвленная инфраструктура провайдера позволяет легко масштабировать наши системы и быть готовыми к дальнейшему росту бизнеса», – рассказал IT-директор «РусАгроМаркет» Богдан Савков.